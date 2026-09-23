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Žehlička na vlasy

HP4638/00

Doprajte vlasom lesk!

Nechajte vyniknúť žiarivý vzhľad svojich vlasov. Žiarivé, lesklé vlasy vyzerajú najlepšie, keď ich vyrovnáte pomocou žehličky na vlasy Philips SalonStraight Active Ion. Ionizačný kondicionér, keramické platne a profesionálna stylingová teplota zaručujú nádherné výsledky.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

SalonStraight Active Ion

Doprajte vlasom lesk!

  • 180 °C

  • Keramika

  • IonBoost

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a postarajú sa o ich dokonalý lesk.

Teplota 180 °C pre nádherné výsledky

Teplota 180 °C pre nádherné výsledky

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, ako keby ste práve vyšli zo salónu krásy.

Technológia EHD+ pre vyššiu ochranu a lesklejšie účesy

Technológia EHD+ pre vyššiu ochranu a lesklejšie účesy

Pokročilá technológia Philips EHD+ znamená, že váš stylingový nástroj bude vždy rozdeľovať teplo veľmi rovnomerne – aj pri vysokých teplotách, pričom zároveň zabráni tvorbe škodlivých horúcich miest. Tým získate zvýšenú ochranu, vďaka ktorej budú vaše vlasy zdravšie a lesklejšie.

Technické špecifikácie

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