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  • Rýchle a dokonalé výsledky – ako u kaderníka
  • Rýchle a dokonalé výsledky – ako u kaderníka
  • Rýchle a dokonalé výsledky – ako u kaderníka
  • Rýchle a dokonalé výsledky – ako u kaderníka
  • Rýchle a dokonalé výsledky – ako u kaderníka
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  • Rýchle a dokonalé výsledky – ako u kaderníka
  • Rýchle a dokonalé výsledky – ako u kaderníka
  • Rýchle a dokonalé výsledky – ako u kaderníka
  • Rýchle a dokonalé výsledky – ako u kaderníka

Tento produkt už nie je dostupný

SalonStraight SonicŽehlička na vlasy

HP4666/00

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Rýchle a dokonalé výsledky – ako u kaderníka
Žehlička na vlasy SalonStraight Sonic v sebe spája pokročilú technológiu akustických vibrácií s nano-diamantovými keramickými platňami a profesionálnou teplotou 220 ºC pre vyrovnávanie rýchlejšie o 30 % a dokonale hladké účesy.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

SalonStraight Sonic

Rýchle a dokonalé výsledky – ako u kaderníka

  • 220 °C

  • Nano-diamantová keramická

Digitálne nastavenia teploty zaručia super hladké účesy pre každý typ vlasov

Digitálne nastavenia teploty zaručia super hladké účesy pre každý typ vlasov

Digitálne nastavenia teploty vám umožňujú jednoducho si zvoliť potrebnú funkciu alebo nastaviť teplotu stylingu prostredníctvom digitálneho displeja. To vám umožní zvoliť si ideálnu teplotu pre váš konkrétny typ vlasov a potreby. Výsledkom je dokonalý styling stlačením jediného tlačidla.

Profesionálna vysoká teplota 220 °C pre dokonalé účesy ako od kaderníka

Profesionálna vysoká teplota 220 °C pre dokonalé účesy ako od kaderníka

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, ako keby ste práve vyšli zo salónu krásy.

Nano-diamantové keramické platne pre hladké kĺzanie a lesklé účesy

Diamanty sú nielen najlepším priateľom každej ženy, sú taktiež známe ako najtvrdší možný povrch. Tento poznatok sme využili pri optimalizácii našich keramických platní na vyhladzovanie vlasov. Tieto moderné keramické nano-diamantové vyrovnávacie platne ponúkajú optimálny prenos tepla a dokonale hladký povrch odolný voči poškriabaniu pre extra hladké kĺzanie po vlasoch a vytváranie nádherných lesklých účesov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

06/01/2016

Polska

Polska

Wart swojej ceny :)

Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

31/08/2017

България

България

Издръжливост

Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. v porovnaní s HP4669/07