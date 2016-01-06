Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
220 °C
Nano-diamantová keramická
Digitálne nastavenia teploty vám umožňujú jednoducho si zvoliť potrebnú funkciu alebo nastaviť teplotu stylingu prostredníctvom digitálneho displeja. To vám umožní zvoliť si ideálnu teplotu pre váš konkrétny typ vlasov a potreby. Výsledkom je dokonalý styling stlačením jediného tlačidla.
Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, ako keby ste práve vyšli zo salónu krásy.
Diamanty sú nielen najlepším priateľom každej ženy, sú taktiež známe ako najtvrdší možný povrch. Tento poznatok sme využili pri optimalizácii našich keramických platní na vyhladzovanie vlasov. Tieto moderné keramické nano-diamantové vyrovnávacie platne ponúkajú optimálny prenos tepla a dokonale hladký povrch odolný voči poškriabaniu pre extra hladké kĺzanie po vlasoch a vytváranie nádherných lesklých účesov.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
marta25
06/01/2016
Polska
Wart swojej ceny :)
Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Elll
31/08/2017
България
Издръжливост
Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
v porovnaní s HP4669/07