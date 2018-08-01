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Tento produkt už nie je dostupný

Vzdušná kulma

HP4674/00

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Každý deň lesklé vlasy bez strapatenia

Tešte sa z hladkých a lesklých vlasov, deň za dňom. Kulma SalonAirstylist Ion 1000 W v sebe spája iónovú technológiu, štyri nástavce na úpravu účesu a profesionálny výkon na trvalé odstránenie strapatenia

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Kulma Salon Airstylist Ion

Každý deň lesklé vlasy bez strapatenia

  • 1000 W

  • Keramická

  • 4 nástavce

1000 W pre profesionálne výsledky

1000 W pre profesionálne výsledky

Táto vzdušná kulma je vybavená 1000 W ohrevným prvkom, ktorý vytvára optimálny prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon.

Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Ionizačný kondicionér umožní sušenie bez vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Kefa s vysúvateľnými vláknami pre jednoduché natáčanie

Kefa s vysúvateľnými vláknami pre jednoduché natáčanie

Táto kulma s jednoduchou obsluhou je súčasne tvarovacou kefou aj kulmou. Po stlačení tlačidla sa vlákna zasunú do vnútra kefy, aby ste tento stylingový nástroj mohli poľahky vytiahnuť z vlasov. Zostanú Vám len a len nádherné nadýchané kučery.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

I po letech funguje bez problémů, žádné výhrady nemám.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP4674/00 Kulmofén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP4674/00 Kulmofén

20/08/2013

Česká republika

Česká republika

dobrý výrobek

jednoduché ovládání, spolehlivost, příjemný disain

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP4674/00 Kulmofén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP4674/00 Kulmofén

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