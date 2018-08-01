Tento produkt už nie je dostupný
Každý deň lesklé vlasy bez strapatenia
Tešte sa z hladkých a lesklých vlasov, deň za dňom. Kulma SalonAirstylist Ion 1000 W v sebe spája iónovú technológiu, štyri nástavce na úpravu účesu a profesionálny výkon na trvalé odstránenie strapatenia
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
1000 W
Keramická
4 nástavce
Táto vzdušná kulma je vybavená 1000 W ohrevným prvkom, ktorý vytvára optimálny prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon.
Ionizačný kondicionér umožní sušenie bez vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
Táto kulma s jednoduchou obsluhou je súčasne tvarovacou kefou aj kulmou. Po stlačení tlačidla sa vlákna zasunú do vnútra kefy, aby ste tento stylingový nástroj mohli poľahky vytiahnuť z vlasov. Zostanú Vám len a len nádherné nadýchané kučery.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
MarieMajka
01/08/2018
Česká republika
Spokojenost
I po letech funguje bez problémů, žádné výhrady nemám.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP4674/00 Kulmofén
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP4674/00 Kulmofén
Jarka72
20/08/2013
Česká republika
dobrý výrobek
jednoduché ovládání, spolehlivost, příjemný disain
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP4674/00 Kulmofén
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP4674/00 Kulmofén