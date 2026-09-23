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HP4696/01
Kreatívne účesy, dokonalá starostlivosť
Chcete spočítať spôsoby vytvorenia nádherného účesu? Žehlička na vlasy SalonMultistylist 8 v 1 má osem univerzálnych keramických nástavcov na úpravu účesu. Je ideálna na vytvorenie všetkých štýlov, na aké si len spomeniete... a ešte mnoho ďalších.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a postarajú sa o ich dokonalý lesk.
Pomocou tohto atraktívneho odkladacieho puzdra môžete štýlovým spôsobom chrániť a odkladať svoju žehličku na vlasy. Puzdro je súčasťou balenia.
Sponky používajte na oddeľovanie pramienkov – vďaka nim si vlasy ľahko upravíte.
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