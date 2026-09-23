VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Záber jedného produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu

Tento produkt už nie je dostupný

SalonMultistylistMulti-styler

HP4696/10

Kreatívne účesy, dokonalá starostlivosť

Chcete spočítať spôsoby vytvorenia nádherného účesu? Žehlička na vlasy SalonMultistylist 8 v 1 má osem univerzálnych keramických nástavcov na úpravu účesu. Je ideálna na vytvorenie všetkých štýlov, na aké si len spomeniete... a ešte mnoho ďalších.

Zobraziť všetky výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

SalonSuper Stylist

Kreatívne účesy, dokonalá starostlivosť

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a postarajú sa o ich dokonalý lesk.

Vyrovnávací nástavec na tvorbu dokonale hladkých účesov

Keramické platne sa hladko kĺžu po vlasoch a umožnia vám vytvoriť dokonale rovné a lesklé účesy.

Nasúvacia kefa pre zvýšenie objemu a nádherné vlny

Nasúvacia kefa pre zvýšenie objemu a nádherné vlny

Tento nástavec možno jednoducho umiestniť na kliešte a s jeho pomocou získať väčší objem vlasov a vytvoriť nádherne vlnité účesy.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky