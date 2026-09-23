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HP4696/10
Kreatívne účesy, dokonalá starostlivosť
Chcete spočítať spôsoby vytvorenia nádherného účesu? Žehlička na vlasy SalonMultistylist 8 v 1 má osem univerzálnych keramických nástavcov na úpravu účesu. Je ideálna na vytvorenie všetkých štýlov, na aké si len spomeniete... a ešte mnoho ďalších.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a postarajú sa o ich dokonalý lesk.
Keramické platne sa hladko kĺžu po vlasoch a umožnia vám vytvoriť dokonale rovné a lesklé účesy.
Tento nástavec možno jednoducho umiestniť na kliešte a s jeho pomocou získať väčší objem vlasov a vytvoriť nádherne vlnité účesy.
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