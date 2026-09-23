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HP4829/00
Profesionálne výsledky kdekoľvek
Sušič vlasov SalonDry Travel s výkonom 2000 W má všetko, čo potrebujete na dosiahnutie želaných profesionálnych výsledkov, nech idete kamkoľvek.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
2000 W
Sklopné
Dvojité napätie
Tento 2000 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.
Jemné sušenie vďaka 2 flexibilným nastaveniam rýchlosti
Nenahraditeľná profesionálna funkcia pre stylery účesov vo forme tlačidla CoolShot poskytuje intenzívny prúd studeného vzduchu. Používa sa po dokončení tvarovania na zafixovanie účesu.
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