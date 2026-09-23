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Tento produkt už nie je dostupný

SalonDry TravelCestovný sušič

HP4829/00

Profesionálne výsledky kdekoľvek

Sušič vlasov SalonDry Travel s výkonom 2000 W má všetko, čo potrebujete na dosiahnutie želaných profesionálnych výsledkov, nech idete kamkoľvek.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Prenosný sušič vlasov SalonDry AC

Profesionálne výsledky kdekoľvek

  • 2000 W

  • Sklopné

  • Dvojité napätie

Profesionálny výkon 2000 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Profesionálny výkon 2000 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Tento 2000 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.

2 flexibilné nastavenia rýchlosti na jemné sušenie

2 flexibilné nastavenia rýchlosti na jemné sušenie

Jemné sušenie vďaka 2 flexibilným nastaveniam rýchlosti

Chladný prúd vzduchu zafixuje váš účes

Chladný prúd vzduchu zafixuje váš účes

Nenahraditeľná profesionálna funkcia pre stylery účesov vo forme tlačidla CoolShot poskytuje intenzívny prúd studeného vzduchu. Používa sa po dokončení tvarovania na zafixovanie účesu.

Technické špecifikácie

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