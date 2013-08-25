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  • Rýchlo usušené vlasy s dokonalým leskom
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  • Rýchlo usušené vlasy s dokonalým leskom
  • Rýchlo usušené vlasy s dokonalým leskom
  • Rýchlo usušené vlasy s dokonalým leskom
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  • Rýchlo usušené vlasy s dokonalým leskom
  • Rýchlo usušené vlasy s dokonalým leskom

Tento produkt už nie je dostupný

DryCare EssentialSušič vlasov

HP4935/22

4.8
| (62) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Rýchlo usušené vlasy s dokonalým leskom
Sušič vlasov SalonDry Active ION v sebe spája iónovú technológiu so sušiacim výkonom 2000 W, takže bleskovo suší vlasy a zároveň im dodáva lesk. Tento spôsob sušenia je bezpochyby tým najlepším z dostupných.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Sušič vlasov SalonDry Active ION

Rýchlo usušené vlasy s dokonalým leskom

  • Starostlivosť pomocou iónov

  • 2000 W

  • 6 nastavení teploty a rýchlosti

  • Chladný prúd

Profesionálny výkon 2000 W pre dokonalý objem ako v salónoch

Profesionálny výkon 2000 W pre dokonalý objem ako v salónoch

Ionizátor pre lesklé vlasy bez poškodenia

Ionizátor pre lesklé vlasy bez poškodenia

6 flexibilných nastavení rýchlosti a teploty

6 flexibilných nastavení rýchlosti a teploty

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

62

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

s vysoušečem jsem velice spokojená

s vysoušečem jsem velice spokojená,lehký a na to jak ho dlouho používám,tak je bez poruchy,tento vysoušeč všem doporučuji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

10/08/2013

Česká republika

Česká republika

I díky ionizační technologii opravdu lesklé zdravé dlouhé vlasy.

Dosud nejlepší fén, co jsem měla, velká spokojenost, příjemná cena, určitě doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

21/02/2018

Polska

Polska

dobra suszarka

bardzo dobra suszarka,lekka , poręczna, w miarę cicha , polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów

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