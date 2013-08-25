Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Starostlivosť pomocou iónov
2000 W
6 nastavení teploty a rýchlosti
Chladný prúd
4.8
z 5
62
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jarka
25/08/2013
Česká republika
s vysoušečem jsem velice spokojená
s vysoušečem jsem velice spokojená,lehký a na to jak ho dlouho používám,tak je bez poruchy,tento vysoušeč všem doporučuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
Katka
10/08/2013
Česká republika
I díky ionizační technologii opravdu lesklé zdravé dlouhé vlasy.
Dosud nejlepší fén, co jsem měla, velká spokojenost, příjemná cena, určitě doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
domig
21/02/2018
Polska
dobra suszarka
bardzo dobra suszarka,lekka , poręczna, w miarę cicha , polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów