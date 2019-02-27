VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Záber jedného produktu

Tento produkt už nie je dostupný

SalonDry ControlSušič vlasov

HP4982/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Sušič vlasov, ktorý vám poskytne výsledky, aké si želáte

Prevezmite kontrolu nad sušením vlasov pomocou fénu SalonDry Control. Profesionálny sušiaci výkon 2000 W, ionizačný kondicionér a viaceré nastavenia prinášajú skvelé výsledky – od sušenia cez zafixovanie až po styling.

Zobraziť všetky výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

SalonDry Control

Sušič vlasov, ktorý vám poskytne výsledky, aké si želáte

  • 2000 W

Profesionálny výkon 2000 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Profesionálny výkon 2000 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Tento 2000 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje plnú kontrolu pre precízny a prispôsobený styling.

Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu

Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu

Koncentrátor sušiča zaručuje, že vzduch prúdi cez otvor len tam, kde chcete. Vďaka tomu dosiahnete precízne vytvarovanie účesu, ako aj jemné doladenie a finálnu úpravu účesu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Ideální fén

Skvělá kvalita,za super cenu, nepřepaloval vlasy, lehký do ruky,rychle vysoušel.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky