Tento produkt už nie je dostupný
Sušič vlasov, ktorý vám poskytne výsledky, aké si želáte
Prevezmite kontrolu nad sušením vlasov pomocou fénu SalonDry Control. Profesionálny sušiaci výkon 2000 W, ionizačný kondicionér a viaceré nastavenia prinášajú skvelé výsledky – od sušenia cez zafixovanie až po styling.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
2000 W
Tento 2000 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje plnú kontrolu pre precízny a prispôsobený styling.
Koncentrátor sušiča zaručuje, že vzduch prúdi cez otvor len tam, kde chcete. Vďaka tomu dosiahnete precízne vytvarovanie účesu, ako aj jemné doladenie a finálnu úpravu účesu.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Gaby
27/02/2019
Česká republika
Ideální fén
Skvělá kvalita,za super cenu, nepřepaloval vlasy, lehký do ruky,rychle vysoušel.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů