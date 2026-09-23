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Tento produkt už nie je dostupný

SalonDry Pro ACSušič vlasov

HP4992/00

Fén, ktorý by profesionáli používali doma

Chcete sušiť svoje vlasy ako skutoční profesionáli? Fén SalonDry Pro so sušiacim výkonom 2000 W a skvelým profesionálnym AC motorom je presne to, čo potrebujete, ak chcete vytvoriť vyfúkaný účes ako zo salónu.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Sušič SalonDry Pro AC

Fén, ktorý by profesionáli používali doma

  • 2000 W

Profesionálny výkon 2000 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Profesionálny výkon 2000 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Tento 2000 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.

Profesionálny motor AC prináša o 50 % dlhšiu životnosť

Profesionálny motor AC prináša o 50 % dlhšiu životnosť

Tento typ motora bol špeciálne vyvinutý pre profesionálny trh a prináša vám hneď niekoľko výhod. Najvýznamnejším prínosom je dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými motormi, čím sa životný cyklus vášho sušiča vlasov predlžuje o 50 %. Navyše poskytuje aj výnimočne silný prúd vzduchu pre rýchle a efektívne sušenie.

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje plnú kontrolu pre precízny a prispôsobený styling.

Technické špecifikácie

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