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HP4992/00
Fén, ktorý by profesionáli používali doma
Chcete sušiť svoje vlasy ako skutoční profesionáli? Fén SalonDry Pro so sušiacim výkonom 2000 W a skvelým profesionálnym AC motorom je presne to, čo potrebujete, ak chcete vytvoriť vyfúkaný účes ako zo salónu.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
2000 W
Tento 2000 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.
Tento typ motora bol špeciálne vyvinutý pre profesionálny trh a prináša vám hneď niekoľko výhod. Najvýznamnejším prínosom je dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými motormi, čím sa životný cyklus vášho sušiča vlasov predlžuje o 50 %. Navyše poskytuje aj výnimočne silný prúd vzduchu pre rýchle a efektívne sušenie.
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje plnú kontrolu pre precízny a prispôsobený styling.
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