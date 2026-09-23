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HP6371/00
Výsledky ako z kúpeľov aj u vás doma
Vytvarujte si oblasť bikín podľa svojich predstáv pohodlným a presným spôsobom a dosiahnite hodvábne hladké výsledky pomocou tohto zastrihávača s prvotriednou presnosťou
Strihanie a tvarovanie
Precízny a jemný zastrihávač, ostrihá chĺpky na dĺžku menšiu ako jeden milimeter (na dĺžku len 0,6 mm).
Hygienický zastrihávací hrebeňový nástavec ostrihá chĺpky na päť rôznych dĺžok (2 – 10 mm), aby ste mohli kreatívne upraviť okolie bikín.
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL