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HP6373/00
Výsledky ako z kúpeľov aj u vás doma
Zastrihávajte, tvarujte a odstraňujte všetky neželané chĺpky z oblasti bikín a dosiahnete presný a hodvábne hladký výsledok vďaka zastrihávaču s prvotriednou presnosťou.
Strihanie, tvarovanie a holenie
Precízny a jemný zastrihávač, ostrihá chĺpky na dĺžku menšiu ako jeden milimeter (na dĺžku len 0,6 mm).
Hygienický zastrihávací hrebeňový nástavec ostrihá chĺpky na päť rôznych dĺžok (2 – 10 mm), aby ste mohli kreatívne upraviť okolie bikín.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL