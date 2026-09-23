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Tento produkt už nie je dostupný
HP6375/00
Výsledky ako z kúpeľov aj u vás doma
Zastrihávajte, tvarujte a odstraňujte neželané chĺpky z oblasti bikín a dosiahnete precízny a hodvábne hladký výsledok.
Zastrihávanie, tvarovanie,
holenie a epilácia
Na suché aj mokré použitie: na použitie v sprche aj mimo nej, stačí opláchnuť a je čistý.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL