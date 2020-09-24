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  • Hladká pokožka aj na cestách
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  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách
  • Hladká pokožka aj na cestách

Tento produkt už nie je dostupný

Zastrihávač Touch-up v tvare pera

HP6392/00

4.9
| (25) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Hladká pokožka aj na cestách
Hladká pokožka, kdekoľvek a kedykoľvek. Nový mobilný zastrihávač od spoločnosti Philips je diskrétny kozmetický prístroj, ktorý môžete používať na cestách na rýchle a ľahké odstránenie aj tých najjemnejších chĺpkov. Dodáva sa s čistiacou kefkou na ešte dokonalejšiu hygienu.
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Zastrihávač chĺpkov na tele pre rýchle tvarovanie

Hladká pokožka aj na cestách

  • Telo

26 mm zastrihávacia hlava na ľahké odstránenie chĺpkov na tele

26 mm zastrihávacia hlava na ľahké odstránenie chĺpkov na tele

Zastrihávacia hlava na odstránenie chĺpkov na tele je dokonalým riešením na rýchle tvarovanie na cestách. 26 mm zastrihávacia hlava zaručuje rýchle a jednoduché používanie na všetkých malých častiach tela (napr. palce na nohách, kolená).

Dostatočne malý, aby ste ho mohli vziať so sebou

Dostatočne malý, aby ste ho mohli vziať so sebou

Je dostatočne malý, aby ste ho mohli vložiť do príručnej tašky alebo kabelky, a disponuje napájaním z batérie, takže ho môžete vziať so sebou kamkoľvek. Súčasťou balenia je aj batéria typu AAA.

Vrátane čistiacej kefky, aby ste zastrihávač mohli udržiavať hygienicky čistý

Vrátane čistiacej kefky, aby ste zastrihávač mohli udržiavať hygienicky čistý

Dodáva sa s čistiacou kefkou, vďaka ktorej môžete zastrihávač rýchlo očistiť a udržiavať hygienicky čistý.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

25

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

24/09/2020

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Jsem s nim velice spokojena. Lze jej stále nosit sebou a použít jej dle potřeby, především na dovolené.

Výhody

Malý, ale skvělý.

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

05/06/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Moje pravá ruka

Nepostradatelný přítel v kabelce, vždy připraven k okamžité kosmetické akci!

Výhody

malý, tichý,pohledný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super pomocník

Funguje skvěle a bezproblémově, použití je jednoduché.

Výhody

Kompaktní a praktický

Táto recenzia bola vytvorená pre HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

Táto recenzia bola vytvorená pre HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 