Tento produkt už nie je dostupný
Telo
Zastrihávacia hlava na odstránenie chĺpkov na tele je dokonalým riešením na rýchle tvarovanie na cestách. 26 mm zastrihávacia hlava zaručuje rýchle a jednoduché používanie na všetkých malých častiach tela (napr. palce na nohách, kolená).
Je dostatočne malý, aby ste ho mohli vložiť do príručnej tašky alebo kabelky, a disponuje napájaním z batérie, takže ho môžete vziať so sebou kamkoľvek. Súčasťou balenia je aj batéria typu AAA.
Dodáva sa s čistiacou kefkou, vďaka ktorej môžete zastrihávač rýchlo očistiť a udržiavať hygienicky čistý.
4.9
z 5
25
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Pavla8
24/09/2020
Česká republika
Doporučuji
Jsem s nim velice spokojena. Lze jej stále nosit sebou a použít jej dle potřeby, především na dovolené.
Výhody
Malý, ale skvělý.
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
nanuna
05/06/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Moje pravá ruka
Nepostradatelný přítel v kabelce, vždy připraven k okamžité kosmetické akci!
Výhody
malý, tichý,pohledný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Denisa_N
24/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Super pomocník
Funguje skvěle a bezproblémově, použití je jednoduché.
Výhody
Kompaktní a praktický
Táto recenzia bola vytvorená pre HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Táto recenzia bola vytvorená pre HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024