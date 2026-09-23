Tento produkt už nie je dostupný
HP6402/00
Vychutnajte si dlhý pocit hladkých nôh
Vychutnajte si dlhodobo hladké nohy vďaka tomuto epilátoru Philips. Odstraňuje chĺpky od korienkov a zanecháva dokonale hladké nohy až štyri týždne.
S krytom na zvýšenie účinnosti
Efektívny kryt nastaví epilátor do optimálnej polohy pre najúčinnejšie odstraňovanie chĺpkov
Tento epilátor je vybavený účinným epilačným systémom, ktorý zanechá vašu pokožku hladkú a bez chĺpkov po niekoľko týždňov
Zaoblený tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstraňovanie chĺpkov. Zároveň skvele vyzerá!
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL