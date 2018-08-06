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  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia

Tento produkt už nie je dostupný

Satinelle EssentialKompaktný epilátor

HP6420/00

4.7
| (318) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Bezproblémová epilácia
Vychutnajte si dlhotrvajúcu hladkosť, ktorú prináša epilátor Philips Satinelle. Ten jemne odstraňuje chĺpky dlhé len 0,5 mm aj s korienkom. Bezproblémová epilácia vďaka ergonomickej rukoväti a použitiu s káblom. Optimálna hygiena vďaka umývateľnej hlave.
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Bezproblémová epilácia

  • na nohy

  • Použitie s káblom

  • Ergonomická rukoväť

Tvarovaná ergonomická rukoväť na pohodlnú manipuláciu

Tvarovaná ergonomická rukoväť na pohodlnú manipuláciu

Zaoblený tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstraňovanie chĺpkov. Zároveň skvele vyzerá!

Jemné epilačné disky odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky

Jemné epilačné disky odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky

Tento epilátor je vybavený jemnými epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky už od dĺžky 0,5 mm bez ťahania pokožky.

Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie

Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie

Tento epilátor je vybavený umývateľnou epilačnou hlavou, ktorú možno oddeliť a vyčistiť pod tečúcou vodou, čím sa dosiahne lepšia hygiena

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

318

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

06/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento produkt doporučuji.

Strojek mám už 4 roky. Je pravidelně používaný a stále je jako nový. Je skvělý i na cesty kvůli jeho kapesním rozměrům. Vytrhává i malé chloupky a redukuje růst nových. Jako velké plus vidím 2 rychlosti ze začátku jsem používala jen sníženou rychlost než jsem si zvykla na mírnou bolest z epilace. Jako další plus vidím snímatelnost epilační hlavy při čištění pinzet. Velká spokojenost !

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

06/08/2018

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

Mám starší model tohoto výrobku a jsem s ním velice spokojená.Vytrhává krátké chloupky a nohy jsou příjemně hladké.Skvělé je že má výměnné hlavice.Ta holící je opravdu výborná.Mám ještě starý epilátor od philips a ten je stále také perfektní.Až našetřím koupím si Lumea IPL Na výrobky Philips nedám dopustit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

03/08/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji tento produkt

Epilátorem jsem nad míru spokojená. Jeden mám na nohy a jeden menší na citlivější partie. Maximální spokojenost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor

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