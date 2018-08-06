Tento produkt už nie je dostupný
na nohy
Použitie s káblom
Ergonomická rukoväť
Zaoblený tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstraňovanie chĺpkov. Zároveň skvele vyzerá!
Tento epilátor je vybavený jemnými epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky už od dĺžky 0,5 mm bez ťahania pokožky.
Tento epilátor je vybavený umývateľnou epilačnou hlavou, ktorú možno oddeliť a vyčistiť pod tečúcou vodou, čím sa dosiahne lepšia hygiena
4.7
z 5
318
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
1Choice
06/08/2018
Česká republika
Tento produkt doporučuji.
Strojek mám už 4 roky. Je pravidelně používaný a stále je jako nový. Je skvělý i na cesty kvůli jeho kapesním rozměrům. Vytrhává i malé chloupky a redukuje růst nových. Jako velké plus vidím 2 rychlosti ze začátku jsem používala jen sníženou rychlost než jsem si zvykla na mírnou bolest z epilace. Jako další plus vidím snímatelnost epilační hlavy při čištění pinzet. Velká spokojenost !
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Kája
06/08/2018
Česká republika
Velká spokojenost
Mám starší model tohoto výrobku a jsem s ním velice spokojená.Vytrhává krátké chloupky a nohy jsou příjemně hladké.Skvělé je že má výměnné hlavice.Ta holící je opravdu výborná.Mám ještě starý epilátor od philips a ten je stále také perfektní.Až našetřím koupím si Lumea IPL Na výrobky Philips nedám dopustit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Pavla1988
03/08/2018
Česká republika
Doporučuji tento produkt
Epilátorem jsem nad míru spokojená. Jeden mám na nohy a jeden menší na citlivější partie. Maximální spokojenost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor