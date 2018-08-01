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Tento produkt už nie je dostupný

Satinelle IceEpilátor

HP6491/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Jedinečný keramický epilačný systém od spoločnosti Philips

Vďaka ukľudňujúcim vlastnostiam ľadu a integrovanému masážnemu systému nový epilátor Satinelle Ice značne znižuje bolesť, ktorá sa spája s epiláciou. Hypoalergénny keramický diskový systém je mimoriadne jemný aj na citlivú pokožku.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Ľad a masáž pre jemnejšie odstraňovanie chĺpkov

Jedinečný keramický epilačný systém od spoločnosti Philips

  • Modré

Chladič s ľadom s jednoduchým nasadzovaním

Patentovaný chladič s ľadom upokojuje pokožku a potláča tak nepríjemné pocity pri epilácii. Jeho výkyvná hlava sleduje každú krivku vášho tela, aby tak zabezpečila optimálne chladenia a zníženie bolesti.

Výkyvná chladiaca hlava

Sleduje kontúry tela pre maximálne zníženie bolesti počas epilácie a okamžité schladenie a následný upokojujúci efekt na pokožku.

Integrovaný masážny systém

Funguje s chladičom pokožky, ktorý eliminuje nepríjemné pocity pri epilácii.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento epilator je opravdu skvělej

Tento epilator je perfektní. Zachytí spoustu chloupků narozdíl od konkurenční značky, kdy jsme chtěla využít epilaci ve sprše ale vytrhal sotva polovinu co philips. Vrátila jsem se zpět ke značce philips

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor

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  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 