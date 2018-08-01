Tento produkt už nie je dostupný
Jedinečný keramický epilačný systém od spoločnosti Philips
Vďaka ukľudňujúcim vlastnostiam ľadu a integrovanému masážnemu systému nový epilátor Satinelle Ice značne znižuje bolesť, ktorá sa spája s epiláciou. Hypoalergénny keramický diskový systém je mimoriadne jemný aj na citlivú pokožku.
Modré
Patentovaný chladič s ľadom upokojuje pokožku a potláča tak nepríjemné pocity pri epilácii. Jeho výkyvná hlava sleduje každú krivku vášho tela, aby tak zabezpečila optimálne chladenia a zníženie bolesti.
Sleduje kontúry tela pre maximálne zníženie bolesti počas epilácie a okamžité schladenie a následný upokojujúci efekt na pokožku.
Funguje s chladičom pokožky, ktorý eliminuje nepríjemné pocity pri epilácii.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Jana87
01/08/2018
Česká republika
Tento epilator je opravdu skvělej
Tento epilator je perfektní. Zachytí spoustu chloupků narozdíl od konkurenční značky, kdy jsme chtěla využít epilaci ve sprše ale vytrhal sotva polovinu co philips. Vrátila jsem se zpět ke značce philips
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL