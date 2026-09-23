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Satinelle IceEpilátor

HP6492/00

Jedinečný keramický epilačný systém od spoločnosti Philips

Vďaka ukľudňujúcim vlastnostiam ľadu a integrovanému masážnemu systému nový epilátor Satinelle Ice značne znižuje bolesť, ktorá sa spája s epiláciou. Hypoalergénny keramický diskový systém je mimoriadne jemný aj na citlivú pokožku.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Ľad a masáž pre jemnejšie odstraňovanie chĺpkov

Jedinečný keramický epilačný systém od spoločnosti Philips

  • Ružová

Chladič s ľadom s jednoduchým nasadzovaním

Patentovaný chladič s ľadom upokojuje pokožku a potláča tak nepríjemné pocity pri epilácii. Jeho výkyvná hlava sleduje každú krivku vášho tela, aby tak zabezpečila optimálne chladenia a zníženie bolesti.

Výkyvná chladiaca hlava

Sleduje kontúry tela pre maximálne zníženie bolesti počas epilácie a okamžité schladenie a následný upokojujúci efekt na pokožku.

Integrovaný masážny systém

Funguje s chladičom pokožky, ktorý eliminuje nepríjemné pocity pri epilácii.

Technické špecifikácie

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  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 