Tento produkt už nie je dostupný
HP6492/00
Jedinečný keramický epilačný systém od spoločnosti Philips
Vďaka ukľudňujúcim vlastnostiam ľadu a integrovanému masážnemu systému nový epilátor Satinelle Ice značne znižuje bolesť, ktorá sa spája s epiláciou. Hypoalergénny keramický diskový systém je mimoriadne jemný aj na citlivú pokožku.
Ružová
Patentovaný chladič s ľadom upokojuje pokožku a potláča tak nepríjemné pocity pri epilácii. Jeho výkyvná hlava sleduje každú krivku vášho tela, aby tak zabezpečila optimálne chladenia a zníženie bolesti.
Sleduje kontúry tela pre maximálne zníženie bolesti počas epilácie a okamžité schladenie a následný upokojujúci efekt na pokožku.
Funguje s chladičom pokožky, ktorý eliminuje nepríjemné pocity pri epilácii.
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL