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HP6495/00
Limitovaná séria Satinelle Ice
Prvý keramický epilátor s nasadzovacím ľadovým chladičom a masážnym systémom.
White
Patentovaný chladič s ľadom upokojuje pokožku a potláča tak nepríjemné pocity pri epilácii. Jeho výkyvná hlava sleduje každú krivku vášho tela, aby tak zabezpečila optimálne chladenia a zníženie bolesti.
Vďaka jedinečnému keramickému materiálu a ergonomickému tvaru zachytí epilačná hlava viac chĺpkov a zrýchli tak epiláciu až o 20%*. *V porovnaní s epilátorom Philips Satin Ice.
Hypoalergénna epilačná hlava znižuje riziko alergického podráždenia pokožky a je voči nej veľmi šetrná.
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL