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Satinelle IceEpilátor

HP6495/00

Limitovaná séria Satinelle Ice

Prvý keramický epilátor s nasadzovacím ľadovým chladičom a masážnym systémom.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Najjemnejší epilátor od spoločnosti Philips

Limitovaná séria Satinelle Ice

  • White

Dodatočný ľadový chladič s otočnou hlavou

Dodatočný ľadový chladič s otočnou hlavou

Patentovaný chladič s ľadom upokojuje pokožku a potláča tak nepríjemné pocity pri epilácii. Jeho výkyvná hlava sleduje každú krivku vášho tela, aby tak zabezpečila optimálne chladenia a zníženie bolesti.

Nový keramický epilačný systém

Vďaka jedinečnému keramickému materiálu a ergonomickému tvaru zachytí epilačná hlava viac chĺpkov a zrýchli tak epiláciu až o 20%*. *V porovnaní s epilátorom Philips Satin Ice.

Hypoalergénne disky

Hypoalergénna epilačná hlava znižuje riziko alergického podráždenia pokožky a je voči nej veľmi šetrná.

Technické špecifikácie

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  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 