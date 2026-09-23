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HP6502/00
Epilátor Satinelle Ice Premium
Prvý keramický epilátor s chladičom pokožky s ľadom a akustickým masážnym systémom.
Vysokofrekvenčné masírovanie minimalizuje nepríjemné pocity pri epilácii.
Znížené riziko alergického podráždenia pokožky a maximálna starostlivosť o vašu pokožku.
Dokonale sleduje každú krivku tela, aby sa dosiahlo optimálne chladenie a jemnejšia epilácia.
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL