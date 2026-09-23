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SatinelleEpilátor

HP6502/00

Epilátor Satinelle Ice Premium

Prvý keramický epilátor s chladičom pokožky s ľadom a akustickým masážnym systémom.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Najjemnejší epilátor s ľadom a akustickou masážou

Epilátor Satinelle Ice Premium

Akustický masážny systém

Vysokofrekvenčné masírovanie minimalizuje nepríjemné pocity pri epilácii.

Hypoalergénne disky

Hypoalergénne disky

Znížené riziko alergického podráždenia pokožky a maximálna starostlivosť o vašu pokožku.

Dodatočný ľadový chladič

Dokonale sleduje každú krivku tela, aby sa dosiahlo optimálne chladenie a jemnejšia epilácia.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 