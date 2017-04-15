Tento produkt už nie je dostupný
HP6503/00
Epilátor Satinelle Ice Premium
Prvý keramický epilátor s chladičom pokožky s ľadom a akustickým masážnym systémom.
Vysokofrekvenčné masírovanie minimalizuje nepríjemné pocity pri epilácii.
Znížené riziko alergického podráždenia pokožky a maximálna starostlivosť o vašu pokožku.
Dokonale sleduje každú krivku tela, aby sa dosiahlo optimálne chladenie a jemnejšia epilácia.
3.0
z 5
2
Recenzie
silvinka
15/04/2017
Slovensko
uzasny
po kazdej stranke v krasnom prevedeni, hlavice dlho vyzdrzia, dobre sa cisti , nemam vyhrady
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle HP6503/00 Epilátor
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle HP6503/00 Epilátor
17/10/2025
Česká republika
Absolutně nedostačující sací výkon
Tento vysavač ještě nemám ani rok. Má opravdu velmi, velmi špatný sací výkon. Vůbec nevezme větší drobečky a pokud se nakonec nasát povedou, tak při nadzvednutí vysavače, abych ho mohla přenést do jiné místnosti, drobečky začnou vypadávat ven a navíc je rotační kartáček začne rozmetávat po místnosti. To ovšem není vše. Po dovysávání a vypnutí sání, nečistoty vypadnou na podlahu.
Táto recenzia bola vytvorená pre Bezdrátový tyčový vysavač SpeedPro FC6726/01
Dátum použitia 2025-10-17 21:20:51
Táto recenzia bola vytvorená pre Bezdrátový tyčový vysavač SpeedPro FC6726/01
Dátum použitia 2025-10-17 21:20:51
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL