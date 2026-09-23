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Tento produkt už nie je dostupný

SatinelleEpilátor

HP6508/01

Dokonale hladká pokožka po dlhé týždne

Objavte výhody epilácie s týmto novým systémom Philips, ktorý odstraňuje chĺpky od korienka a zanechá pokožku zamatovo hladkú na celé týždne, nie len dni. Dodáva sa s jedinečnou súpravou nástavcov pre začínajúce používateľky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť najlepšie výsledky.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Účinné odstránenie chĺpkov a ohľaduplnosť k pokožke

Dokonale hladká pokožka po dlhé týždne

  • Jemný

Epilačný systém odstráni chĺpky s dĺžkou len 0,5 mm

Epilačný systém odstráni chĺpky s dĺžkou len 0,5 mm

Okrem toho hypoalergénne disky zaistia optimálnu hygienu.

Plne umývateľná epilačná hlava umožňuje lepšiu hygienu

Plne umývateľná epilačná hlava umožňuje lepšiu hygienu

Hlavu možno oddeliť a vyčistiť pod tečúcou vodou, čo umožňuje lepšiu hygienu

Dvakrát zvlnený masážny valček pre maximálne jemnú epiláciu

Dvakrát zvlnený masážny valček pre maximálne jemnú epiláciu

Minimalizuje nepríjemný pocit pri vytrhávaní a upokojí pokožku po epilácii

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 