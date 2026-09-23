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Tento produkt už nie je dostupný

SatinelleEpilátor

HP6509/01

Dokonale hladká pokožka na dlhší čas

Objavte výhody epilácie s týmto novým systémom Philips, ktorý odstraňuje chĺpky od korienka a zanechá pokožku zamatovo hladkú na celé týždne, nie len dni. Dodáva sa s jedinečnou súpravou nástavcov pre začínajúce používateľky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť najlepšie výsledky.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Pokožka zostáva zamatovo hladká na celé týždne, nie len dni

Dokonale hladká pokožka na dlhší čas

  • Celé telo, s holiacou hlavou

Tento nástavec používajte na hladkú a jemnejšiu epiláciu

Tento nástavec používajte na hladkú a jemnejšiu epiláciu

Nadvihne aj tie najkratšie chĺpky a zaručí extra hladkú epiláciu a súčasne uvoľní pokožku pre jemnejšie odstraňovanie chĺpkov

Holiaca hlava s nástavcom na zastrihávanie na holenie a zastrihávanie citlivých oblastí

Holiaca hlava s nástavcom na zastrihávanie na holenie a zastrihávanie citlivých oblastí

Nástavec holiacej hlavy dokonale kopíruje kontúry oblasti bikín alebo podpazušia a poskytuje hladké a jemné oholenie. Dodáva sa s prídavným nástavcom na zastrihávanie dlhších chĺpkov pred epiláciou alebo zastrihávanie v oblasti bikín.

Tvarovaná ergonomická rukoväť na pohodlnú manipuláciu

Tvarovaná ergonomická rukoväť na pohodlnú manipuláciu

Zaoblený tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstraňovanie chĺpkov. Zároveň skvele vyzerá!

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 