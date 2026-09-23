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HP6509/01
Dokonale hladká pokožka na dlhší čas
Objavte výhody epilácie s týmto novým systémom Philips, ktorý odstraňuje chĺpky od korienka a zanechá pokožku zamatovo hladkú na celé týždne, nie len dni. Dodáva sa s jedinečnou súpravou nástavcov pre začínajúce používateľky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť najlepšie výsledky.
Celé telo, s holiacou hlavou
Nadvihne aj tie najkratšie chĺpky a zaručí extra hladkú epiláciu a súčasne uvoľní pokožku pre jemnejšie odstraňovanie chĺpkov
Nástavec holiacej hlavy dokonale kopíruje kontúry oblasti bikín alebo podpazušia a poskytuje hladké a jemné oholenie. Dodáva sa s prídavným nástavcom na zastrihávanie dlhších chĺpkov pred epiláciou alebo zastrihávanie v oblasti bikín.
Zaoblený tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstraňovanie chĺpkov. Zároveň skvele vyzerá!
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL