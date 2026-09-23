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HP6511/00
Výnimočne jemný, výnimočne rýchly
Keramické disky odstraňujú chĺpky od korienkov, takže zaistia zamatovú hladkosť pokožky. Tento nabíjateľný epilátor vám umožní epilovať kdekoľvek a kedykoľvek!
Bez šnúry
Jemnou stimuláciou pokožky minimalizuje nepríjemné pocity pri odstraňovaní chĺpkov a spríjemní tak celý proces epilácie.
Keramická epilačná hlava je vybavená hypoalergénnymi diskmi, ktoré znižujú riziko podráždenia pokožky.
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL