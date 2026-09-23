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Satinelle Ice PremiumEpilátor

HP6511/00

Výnimočne jemný, výnimočne rýchly

Keramické disky odstraňujú chĺpky od korienkov, takže zaistia zamatovú hladkosť pokožky. Tento nabíjateľný epilátor vám umožní epilovať kdekoľvek a kedykoľvek!

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Bezšnúrový epilátor s masážou

Výnimočne jemný, výnimočne rýchly

  • Bez šnúry

Akustická masáž s aloe vera

Akustická masáž s aloe vera

Jemnou stimuláciou pokožky minimalizuje nepríjemné pocity pri odstraňovaní chĺpkov a spríjemní tak celý proces epilácie.

Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie

Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie

Hypoalergénne disky s antibakteriálnou povrchovou vrstvou

Hypoalergénne disky s antibakteriálnou povrchovou vrstvou

Keramická epilačná hlava je vybavená hypoalergénnymi diskmi, ktoré znižujú riziko podráždenia pokožky.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 