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HP6517/00
Výnimočne jemný, výnimočne rýchly
Keramické disky odstraňujú chĺpky od korienkov, takže zaistia zamatovú hladkosť. Chladič s ľadom s jednoduchým nasadzovaním využíva utišujúce vlastnosti ľadu, aby chladil pokožku a spríjemnil jej epiláciu.
Bez šnúry
Ľadový chladič s rýchlym nasadením
a holiacou hlavou
Patentovaný chladič s ľadom upokojuje pokožku a potláča tak nepríjemné pocity pri epilácii. Jeho výkyvná hlava sleduje každú krivku vášho tela, aby tak zabezpečila optimálne chladenia a zníženie bolesti.
Jemnou stimuláciou pokožky minimalizuje nepríjemné pocity pri odstraňovaní chĺpkov a spríjemní tak celý proces epilácie.
Zachytí aj chĺpky dlhé len pol milimetra, takže už nebudete musieť pred ďalšou epiláciou čakať, kým chĺpky dorastú.
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL