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Tento produkt už nie je dostupný

Satinelle Ice PremiumEpilátor

HP6517/00

Výnimočne jemný, výnimočne rýchly

Keramické disky odstraňujú chĺpky od korienkov, takže zaistia zamatovú hladkosť. Chladič s ľadom s jednoduchým nasadzovaním využíva utišujúce vlastnosti ľadu, aby chladil pokožku a spríjemnil jej epiláciu.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Epilátor s integrovaným chladičom pokožky a masážou

Výnimočne jemný, výnimočne rýchly

  • Bez šnúry

  • Ľadový chladič s rýchlym nasadením

  • a holiacou hlavou

Dodatočný ľadový chladič s otočnou hlavou

Dodatočný ľadový chladič s otočnou hlavou

Patentovaný chladič s ľadom upokojuje pokožku a potláča tak nepríjemné pocity pri epilácii. Jeho výkyvná hlava sleduje každú krivku vášho tela, aby tak zabezpečila optimálne chladenia a zníženie bolesti.

Akustická masáž s aloe vera

Akustická masáž s aloe vera

Jemnou stimuláciou pokožky minimalizuje nepríjemné pocity pri odstraňovaní chĺpkov a spríjemní tak celý proces epilácie.

Zaoblená epilačná hlava

Zaoblená epilačná hlava

Zachytí aj chĺpky dlhé len pol milimetra, takže už nebudete musieť pred ďalšou epiláciou čakať, kým chĺpky dorastú.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 