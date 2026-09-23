Tento produkt už nie je dostupný
HP6519/01
Vychutnajte si dotyk saténu.
Epilátor Philips SatinSoft so systémom Skin Care chráni pokožku pred bolesťou z vytrhnutia chĺpkov a maximalizuje hygienu. Dodáva sa s krytom pre citlivé oblasti.
Systém SkinCare
Kryt pre veľmi citlivú oblasť
Jedinečný dizajn od spoločnosti Philips, ktorý obsahuje hypoalergénne vlákna pre optimálnu hygienu, dokonale sadne do ruky pre optimálne ovládanie v akýchkoľvek podmienkach a možno ho použiť namokro aj nasucho.
Masážny nástavec jemne vibruje, čím stimuluje a upokojuje pokožku, aby bol proces epilácie príjemný.
Tento epilátor je vybavený jemnými epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky.
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL