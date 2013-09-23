Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si dotyk saténu.
Epilátor Philips SatinSoft so systémom Skin Care chráni pokožku pred bolesťou z vytrhnutia chĺpkov a maximalizuje hygienu. Vďaka technológii Wet&Dry ho môžete pohodlne používať aj v sprche. Dodáva sa s krytom pre citlivé oblasti.
Systém SkinCare
Holenie za mokra aj za sucha
Jedinečný dizajn od spoločnosti Philips, ktorý obsahuje hypoalergénne vlákna pre optimálnu hygienu, dokonale sadne do ruky pre optimálne ovládanie v akýchkoľvek podmienkach a možno ho použiť namokro aj nasucho.
Masážny nástavec jemne vibruje, čím stimuluje a upokojuje pokožku, aby bol proces epilácie príjemný.
Tento epilátor je vybavený jemnými epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky.
4.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kasia7kk
23/09/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że depilacja jest nawet przyjemna.
Od kiedy stosuję depilator Philips depilacja jest dla mnie przyjemnym obowiązkiem. Produkt nie ciągnie skóry, nie mam podrażnień. Mógłby jednak być dokładniejszy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinSoft HP6521/01 Epilator
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinSoft HP6521/01 Epilator
Kasia7kk
26/08/2013
Polska
Dzięki temu produktowi depilacja jest nawet przyjemna.
Depilacja nie boli, nie mam podrażnień, ale mógłby być bardziej dokładny, bo niestety zostawia dużo włosków, co wymusza poprawki.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinSoft HP6521/01 Epilator
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinSoft HP6521/01 Epilator
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL