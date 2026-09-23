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Tento produkt už nie je dostupný

SatinSoftEpilátor

HP6522/01

Vychutnajte si dotyk saténu.

Epilátor Philips SatinSoft so systémom Skin Care chráni pokožku pred bolesťou z vytrhnutia chĺpkov a maximalizuje hygienu. Vďaka technológii Wet&Dry ho môžete pohodlne používať aj v sprche. Dodáva sa s holiacou hlavou so zastrihávacím nástavcom.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Epilátor so systémom SkinPerfect

Vychutnajte si dotyk saténu.

  • Systém SkinCare

  • Holenie za mokra aj za sucha

  • Holiaca hlava

Peelingová kefka na odhalenie ešte žiarivejšej pokožky.

Peelingová kefka na odhalenie ešte žiarivejšej pokožky.

Jedinečný dizajn od spoločnosti Philips, ktorý obsahuje hypoalergénne vlákna pre optimálnu hygienu, dokonale sadne do ruky pre optimálne ovládanie v akýchkoľvek podmienkach a možno ho použiť namokro aj nasucho.

Masážny nástavec stimuluje pokožku

Masážny nástavec stimuluje pokožku

Masážny nástavec jemne vibruje, čím stimuluje a upokojuje pokožku, aby bol proces epilácie príjemný.

Jemné epilačné disky odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky

Jemné epilačné disky odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky

Tento epilátor je vybavený jemnými epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 