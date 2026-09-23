Tento produkt už nie je dostupný
HP6522/01
Vychutnajte si dotyk saténu.
Epilátor Philips SatinSoft so systémom Skin Care chráni pokožku pred bolesťou z vytrhnutia chĺpkov a maximalizuje hygienu. Vďaka technológii Wet&Dry ho môžete pohodlne používať aj v sprche. Dodáva sa s holiacou hlavou so zastrihávacím nástavcom.
Systém SkinCare
Holenie za mokra aj za sucha
Holiaca hlava
Jedinečný dizajn od spoločnosti Philips, ktorý obsahuje hypoalergénne vlákna pre optimálnu hygienu, dokonale sadne do ruky pre optimálne ovládanie v akýchkoľvek podmienkach a možno ho použiť namokro aj nasucho.
Masážny nástavec jemne vibruje, čím stimuluje a upokojuje pokožku, aby bol proces epilácie príjemný.
Tento epilátor je vybavený jemnými epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky.
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL