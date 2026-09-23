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HP6572/00
Hladké na dlhé týždne už za pár minút
Extra široká hlavica a textúrované keramické disky modelu SatinPerfect odstránia jedným ťahom viac chĺpkov a tým zaručia dokonalú epiláciu! Želáte si dlhotrvajúcu hladkosť až na štyri týždne? Hladké za pár minút na dlhé týždne!
Epilujte, tvarujte a upravujte
Extra široká hlava zachytí a odstráni viac chĺpkov jedným ťahom a za pár minút poskytne dlhotrvajúci hladký výsledok
Jemne vibrujúca masážna lišta stimuluje a upokojuje pokožku, takže proces epilácie je príjemný
Vstavané svetlo Opti-light jasne odhalí aj tie najmenšie a najtenšie chĺpky
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL