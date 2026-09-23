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Tento produkt už nie je dostupný

SatinPerfectEpilátor

HP6574/00

Hladké na dlhé týždne už za pár minút

Extra široká hlavica a textúrované keramické disky modelu SatinPerfect odstránia jedným ťahom viac chĺpkov a tým zaručia dokonalú epiláciu! Želáte si dlhotrvajúcu hladkosť až na štyri týždne? Hladké za pár minút na dlhé týždne!

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Hladké na dlhé týždne už za pár minút

  • Edícia Precision

Extra široká hlavica odstráni viac chĺpkov jedným ťahom

Extra široká hlavica odstráni viac chĺpkov jedným ťahom

Extra široká hlava zachytí a odstráni viac chĺpkov jedným ťahom a za pár minút poskytne dlhotrvajúci hladký výsledok

Vibrujúca masážna lišta stimuluje a upokojuje pokožku

Jemne vibrujúca masážna lišta stimuluje a upokojuje pokožku, takže proces epilácie je príjemný

Opti-light odhalí aj tie najjemnejšie chĺpky

Opti-light odhalí aj tie najjemnejšie chĺpky

Vstavané svetlo Opti-light jasne odhalí aj tie najmenšie a najtenšie chĺpky

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 