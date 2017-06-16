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Tento produkt už nie je dostupný

SatinPerfectEpilátor

HP6576

5

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Hladké na dlhé týždne už za pár minút

Extra široká hlavica a textúrované keramické disky modelu SatinPerfect odstránia jedným ťahom viac chĺpkov a tým zaručia dokonalú epiláciu! Želáte si dlhotrvajúcu hladkosť až na štyri týždne? Hladké za pár minút na dlhé týždne!

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Hladké na dlhé týždne už za pár minút

  • Celé telo a tvár

  • Bez šnúry

Poskytuje až 40 minút bezšnúrovej epilácie a rýchle 1-hodinové nabíjanie

Poskytuje až 40 minút bezšnúrovej epilácie a rýchle 1-hodinové nabíjanie

Epilujte kdekoľvek pomocou tohto bezšnúrového epilátora. Až 40 minút bezšnúrovej epilácie, rýchle 1-hodinové nabíjanie.

Extra široká hlavica odstráni viac chĺpkov jedným ťahom

Extra široká hlavica odstráni viac chĺpkov jedným ťahom

Extra široká hlava zachytí a odstráni viac chĺpkov jedným ťahom a za pár minút poskytne dlhotrvajúci hladký výsledok

Vibrujúca masážna lišta stimuluje a upokojuje pokožku

Jemne vibrujúca masážna lišta stimuluje a upokojuje pokožku, takže proces epilácie je príjemný

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

16/06/2017

Česká republika

Česká republika

Super epilátor

Perfektní, přesný, pěkně sedí do ruky. Za tu dobu co ho mám je výborná i baterie. Funguje jak na kabel tak po nabití. Vydrží dlouho. Má hodně příslušenství. Jen u toho holítka na citlivá místa je škoda že už mi přijde že je to tupé, tahá to.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6576 Epilátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6576 Epilátor

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo wygodny w użytkowaniu

Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6576 Epilator

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6576 Epilator

26/05/2012

Polska

Polska

REWELACJA!

Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6576 Epilator

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6576 Epilator

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  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 