Tento produkt už nie je dostupný
Hladké na dlhé týždne už za pár minút
Extra široká hlavica a textúrované keramické disky modelu SatinPerfect odstránia jedným ťahom viac chĺpkov a tým zaručia dokonalú epiláciu! Želáte si dlhotrvajúcu hladkosť až na štyri týždne? Hladké za pár minút na dlhé týždne!
Celé telo a tvár
Bez šnúry
Epilujte kdekoľvek pomocou tohto bezšnúrového epilátora. Až 40 minút bezšnúrovej epilácie, rýchle 1-hodinové nabíjanie.
Extra široká hlava zachytí a odstráni viac chĺpkov jedným ťahom a za pár minút poskytne dlhotrvajúci hladký výsledok
Jemne vibrujúca masážna lišta stimuluje a upokojuje pokožku, takže proces epilácie je príjemný
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
martina666
16/06/2017
Česká republika
Super epilátor
Perfektní, přesný, pěkně sedí do ruky. Za tu dobu co ho mám je výborná i baterie. Funguje jak na kabel tak po nabití. Vydrží dlouho. Má hodně příslušenství. Jen u toho holítka na citlivá místa je škoda že už mi přijde že je to tupé, tahá to.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6576 Epilátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6576 Epilátor
PawełJ23
29/11/2013
Polska
Bardzo wygodny w użytkowaniu
Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6576 Epilator
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6576 Epilator
kaskapekin
26/05/2012
Polska
REWELACJA!
Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6576 Epilator
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6576 Epilator
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL