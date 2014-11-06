Tento produkt už nie je dostupný
Holenie za mokra aj za sucha
s holiacou hlavou
Tento epilátor disponuje textúrovanými keramickými diskami, ktoré šetrne odstránia aj tie najjemnejšie chĺpky
Extra široká epilačná hlava poskytuje optimálne odstraňovanie chĺpkov pri každom pohybe pre dlhotrvajúce a extra jemné výsledky v priebehu pár minút.
Tento epilátor je vybavený jemnými epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky.
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
ataga
06/11/2014
Polska
Świetny
Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Marina777
01/04/2019
Україна
Цей продукт дуже зручний у користуванні
Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
afferzystka007
29/11/2013
Polska
Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)
Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6577/00 Depilator
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024