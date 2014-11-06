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  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
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  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
  • Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad

Tento produkt už nie je dostupný

SatinPerfectEpilátor

HP6577/00

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
Epilátor Philips SatinPerfect so systémom SkinPerfect odstráni aj tie najjemnejšie a najkratšie chĺpky a zároveň ochráni vašu pokožku. Môžete ho pohodlne používať nasucho aj namokro počas sprchovania. Súčasťou je aj holiaca hlava so zastrihávacím nástavcom.
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Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Epilátor so systémom SkinPerfect

Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad

  • Holenie za mokra aj za sucha

  • s holiacou hlavou

Textúrované keramické disky odstránia aj jemné, krátke chĺpky

Textúrované keramické disky odstránia aj jemné, krátke chĺpky

Tento epilátor disponuje textúrovanými keramickými diskami, ktoré šetrne odstránia aj tie najjemnejšie chĺpky

Široká epilačná hlava prejde jedným ťahom po väčšej ploche pokožky

Široká epilačná hlava prejde jedným ťahom po väčšej ploche pokožky

Extra široká epilačná hlava poskytuje optimálne odstraňovanie chĺpkov pri každom pohybe pre dlhotrvajúce a extra jemné výsledky v priebehu pár minút.

Jemné epilačné disky odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky

Jemné epilačné disky odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky

Tento epilátor je vybavený jemnými epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

06/11/2014

Polska

Polska

Świetny

Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6577/00 Depilator

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже зручний у користуванні

Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

29/11/2013

Polska

Polska

Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)

Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6577/00 Depilator

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 