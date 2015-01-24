Tento produkt už nie je dostupný
Hladké na dlhé týždne už za pár minút
Extra široká hlavica a textúrované keramické disky modelu SatinPerfect odstránia jedným ťahom viac chĺpkov a tým zaručia dokonalú epiláciu! Želáte si dlhotrvajúcu hladkosť až na štyri týždne? Hladké za pár minút na dlhé týždne!
Luxusná depilačná súprava
Bez šnúry
Epilujte kdekoľvek pomocou tohto bezšnúrového epilátora. Až 40 minút bezšnúrovej epilácie, rýchle 1-hodinové nabíjanie.
Extra široká hlava zachytí a odstráni viac chĺpkov jedným ťahom a za pár minút poskytne dlhotrvajúci hladký výsledok
Jemne vibrujúca masážna lišta stimuluje a upokojuje pokožku, takže proces epilácie je príjemný
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
radmila13
24/01/2015
Česká republika
Opravdu výborný
Je to už můj druhý,stejný epilátor. Nedám na něj dopustit a jiný bych už ani nechtěla.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
AnnaK
09/09/2013
Česká republika
Funguje skvěle i po 2letech.
Dostatečná výdrž baterie, snadné ovládání, depilaci i epilaci zvládá k naprosté spokojenosti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL