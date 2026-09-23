Tento produkt už nie je dostupný
HP6581/00
Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
Epilátor Philips SatinPerfect so systémom SkinPerfect odstráni aj tie najjemnejšie a najkratšie chĺpky a zároveň ochráni vašu pokožku. Môžete ho pohodlne používať nasucho aj namokro počas sprchovania. Súčasťou je aj presný epilátor na mokré alebo suché použitie, holiaca hlava s hrebeňovým nástavcom a praktická pinzeta.
Holenie za mokra aj za sucha
Edícia Deluxe
Tento epilátor disponuje textúrovanými keramickými diskami, ktoré šetrne odstránia aj tie najjemnejšie chĺpky
Tento epilátor je vybavený jemnými epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky.
Na mokré aj suché použitie.
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL