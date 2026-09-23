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Tento produkt už nie je dostupný

SatinelleEpilátor

HP6608/01

Výnimočne priľnavý pre zamatovo hladkú pokožku

Objavte výhody epilácie s týmto novým systémom Philips, ktorý odstráni dokonca aj tie najkratšie chĺpky od korienka a zanechá pokožku zamatovo hladkú na celé týždne. Dodáva sa s jedinečnou súpravou nástavcov pre začínajúce používateľky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť najlepšie výsledky.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Svetové číslo 1 medzi IPL prístrojmi – dôverujú jej milióny žien1.

Zachytí aj tie najkratšie chĺpky pre dokonalý výsledok

Výnimočne priľnavý pre zamatovo hladkú pokožku

  • Optimálny začiatok

Kryt Opti-start + masážny kryt pre účinnú a jemnú epiláciu

Kryt Opti-start + masážny kryt pre účinnú a jemnú epiláciu

Pre neustály maximálny kontakt s pokožkou a súčasné uvoľnenie pokožky pred epiláciou nastaví tento kombinovaný nástavec polohu epilátora do optimálneho uhla, čím zaručí nepretržité efektívne odstraňovanie chĺpkov.

Tento nástavec používajte na hladkú a jemnejšiu epiláciu

Tento nástavec používajte na hladkú a jemnejšiu epiláciu

Nadvihne aj tie najkratšie chĺpky a zaručí extra hladkú epiláciu a súčasne uvoľní pokožku pre jemnejšie odstraňovanie chĺpkov

Kryt na citlivé oblasti pre jemnú pokožku

Kryt na citlivé oblasti pre jemnú pokožku

Špeciálne prispôsobený pre citlivejšiu pokožku, umožňuje jemnú epiláciu v citlivých oblastiach.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL 