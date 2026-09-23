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HP6609/01
Výnimočne priľnavý pre zamatovo hladkú pokožku
Objavte výhody epilácie s týmto novým systémom Philips, ktorý odstráni dokonca aj tie najkratšie chĺpky od korienka a zanechá pokožku zamatovo hladkú na celé týždne. Dodáva sa s jedinečnou súpravou nástavcov pre začínajúce používateľky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť najlepšie výsledky.
Celé telo
s nástavcom na strihanie oblasti bikín
Pre neustály maximálny kontakt s pokožkou a súčasné uvoľnenie pokožky pred epiláciou nastaví tento kombinovaný nástavec polohu epilátora do optimálneho uhla, čím zaručí nepretržité efektívne odstraňovanie chĺpkov.
Nadvihne aj tie najkratšie chĺpky a zaručí extra hladkú epiláciu a súčasne uvoľní pokožku pre jemnejšie odstraňovanie chĺpkov
Špeciálne prispôsobený pre citlivejšiu pokožku, umožňuje jemnú epiláciu v citlivých oblastiach.
Hodnotenie
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL