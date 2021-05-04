Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
ThermoProtect, ionizátor
2200 W
Starostlivosť pomocou iónov
Objemový difuzér
Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.
Tento 2200 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje úplnú kontrolu pre precízny styling, ako šitý na mieru pre Vás.
4.9
z 5
235
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
MeruňkaVer123
04/05/2021
Česká republika
Nejlepší fén
Tento fén je prostě nejlepší, jaký jsem kdy měla. Skvělý výkon - mám hodně vlasů a dlouhé a vyfouká opravdu rychle. Přesto je k vlasům šetrný, vlasy nejsou vysušené a krásně se lesknou. Moc doporučuji!
Výhody
Šetrný, rychle vysušení, skvělý výkon!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic
anoli70
18/05/2020
Česká republika
Výrobek je prostě bezva
Tomuto výrobku nemám co vytknout a rozhodně ho doporučuji.
Výhody
možnost nastavení více teplot i studeného vzduchu
Nevýhody
o žádné nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic
monika74
18/05/2020
Česká republika
Vynikající vysoušeč vlasů
Perfektní fén, skvělý jak svým výkonem, tak teplotami. Jen by snad mohl být o trošku lehčí.
Výhody
výkon, úrovně teplot
Nevýhody
trochu vyšší hmotnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic