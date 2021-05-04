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  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
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  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
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  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
  • Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect

Tento produkt už nie je dostupný

DryCare AdvancedSušič vlasov

HP8232/00

4.9
| (235) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect
Chráňte svoje vlasy a vysušte ich skutočne rýchlo. Tento sušič vlasov ponúka viacero nastavení rýchlosti a teploty. Súčasťou je funkcia ThermoProtect na rýchle sušenie pri stálej a šetrnej teplote a ionizátor Ionic Care, pomocou ktorého dosiahnete lesklý a hladký účes bez strapatenia.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

s objemovým difuzérom a 14 mm tvarovacou hubicou.

Rýchle sušenie pri nižšej teplote s ThermoProtect

  • ThermoProtect, ionizátor

  • 2200 W

  • Starostlivosť pomocou iónov

  • Objemový difuzér

Nastavenie teploty ThermoProtect

Nastavenie teploty ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.

Profesionálny výkon 2200 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Profesionálny výkon 2200 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Tento 2200 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje úplnú kontrolu pre precízny styling, ako šitý na mieru pre Vás.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

235

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

3

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší fén

Tento fén je prostě nejlepší, jaký jsem kdy měla. Skvělý výkon - mám hodně vlasů a dlouhé a vyfouká opravdu rychle. Přesto je k vlasům šetrný, vlasy nejsou vysušené a krásně se lesknou. Moc doporučuji!

Výhody

Šetrný, rychle vysušení, skvělý výkon!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek je prostě bezva

Tomuto výrobku nemám co vytknout a rozhodně ho doporučuji.

Výhody

možnost nastavení více teplot i studeného vzduchu

Nevýhody

o žádné nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Vynikající vysoušeč vlasů

Perfektní fén, skvělý jak svým výkonem, tak teplotami. Jen by snad mohl být o trošku lehčí.

Výhody

výkon, úrovně teplot

Nevýhody

trochu vyšší hmotnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic

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