Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
ThermoProtect, ionizátor
2200 W
Starostlivosť pomocou iónov
Masážny difuzér
Tento sušič vlasov sa vyznačuje moderným a sofistikovaným prístupom k dizajnu. Jemné a plynulé obrysy a predĺžené tvary nenápadne evokujú ženskosť, zatiaľ čo jemné detaily a vysoko kvalitné materiály a povrchová úprava sú predzvesťou špičkového výkonu zariadenia.
Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.
Tento 2200 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.
4.9
z 5
355
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
miki.luky
01/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Vysoušeč
Tento výrobek mohu doporučit, funguje výborně i při každodenním používání.
Výhody
Spolehlivost, výdrž
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine
Zbač
27/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super fén
Tento vysoušeč jsem vybírala podle jeho recenzí a musím přiznat,že i podle jeho vzhledu a barvy. Určitě ho doporučuji.
Výhody
Vysušení vlasů s ním je mnohem rychlejší než s mými předchozími vysoušeci.
Nevýhody
Rukojeť nelze složit, ale to mi nevadí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů
Misina
27/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek má spoustu funkcí
Jsem velmi spokojená s fénem. Je lehký, možnost využití více stupňů teplot a difuzer na vlnité vlasy.
Výhody
Lehký
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů