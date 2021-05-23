VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
  • Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy

Tento produkt už nie je dostupný

DryCare PrestigeMoisture Protect Sušič vlasov

HP8280/00

4.8
| (698) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
Sušič vlasov MoistureProtect je vybavený infračerveným snímačom, ktorý nepretržite vyhodnocuje optimálnu teplotu, aby pri sušení zachovávala prirodzenú vlhkosť štruktúry vlasov.
Zobraziť všetky výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Dokonalé zachovanie hydratácie, maximálny lesk a jemnosť

Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy

  • Snímač MoistureProtect

  • 2300 W

  • Ošetrujúci ionizátor

  • Chladný prúd

Snímač MoistureProtect

Snímač MoistureProtect

Skutočne inovatívna infračervená technológia MoistureProtect nepretržite monitoruje a prispôsobuje teplotu sušenia požiadavkám vašich vlasov. Inteligentný snímač odmeria teplotu povrchu vašich vlasov 4 000-krát v priebehu jedného cyklu sušenia a upraví teplotu tak, aby vlasy nestratili vlhkosť a nedošlo k poškodeniu kutikúl. Vďaka dokonalému zachovaniu hydratácie budú vaše vlasy maximálne lesklé a jemné. Snímač môžete podľa potreby kedykoľvek zapnúť/vypnúť.

Dokonalé zachovanie hydratácie vďaka exkluzívnemu snímaču

Pomocou infračervenej technológie rozpozná stav vašich vlasov a prispôsobí teplotu tak, aby sa uchovala prirodzená hydratácia.

Ochrana pred prehrievaním

Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612378

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

698

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

23/05/2021

Slovensko

Slovensko

Skvelý pomocník

Toto je najlepší vlasový pomocník,aký som kedy mala

Výhody

Rýchle fenovanie

Nevýhody

Nie su

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8281/00 Sušič vlasov MoistureProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8281/00 Sušič vlasov MoistureProtect

21/11/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je velice skvělý

Den je těžký,chce to líp vyvážení, jinak celková spokojenost, vlasy jsou nádherné lesklé, živí a rychle mám vysoušene.

Výhody

Dobrá kvalita vlasů

Nevýhody

Trochu těžký

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

22/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší a nejkrásnější fén

Tento fén mám už dlouho a stále ho miluju. Je krásný, výkonný, neničí mi vlasy. Moje kadeřnice Martina(velmi známá i ve světě) chválila mou špičkovou kvalitu vlasu a tu mám i díky tomuhle fénu.

Výhody

Dostatečně dlouhý kabel

Nevýhody

Občas se mi i přes krytku nymotá a vytrhá pár vlasů, ale to asi nebude fénem :D

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky