Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Snímač MoistureProtect
2300 W
Ošetrujúci ionizátor
Chladný prúd
Skutočne inovatívna infračervená technológia MoistureProtect nepretržite monitoruje a prispôsobuje teplotu sušenia požiadavkám vašich vlasov. Inteligentný snímač odmeria teplotu povrchu vašich vlasov 4 000-krát v priebehu jedného cyklu sušenia a upraví teplotu tak, aby vlasy nestratili vlhkosť a nedošlo k poškodeniu kutikúl. Vďaka dokonalému zachovaniu hydratácie budú vaše vlasy maximálne lesklé a jemné. Snímač môžete podľa potreby kedykoľvek zapnúť/vypnúť.
Pomocou infračervenej technológie rozpozná stav vašich vlasov a prispôsobí teplotu tak, aby sa uchovala prirodzená hydratácia.
Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.
Ocenenia
4.8
z 5
698
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
evka181
23/05/2021
Slovensko
Skvelý pomocník
Toto je najlepší vlasový pomocník,aký som kedy mala
Výhody
Rýchle fenovanie
Nevýhody
Nie su
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8281/00 Sušič vlasov MoistureProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8281/00 Sušič vlasov MoistureProtect
Skarlet
21/11/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek je velice skvělý
Den je těžký,chce to líp vyvážení, jinak celková spokojenost, vlasy jsou nádherné lesklé, živí a rychle mám vysoušene.
Výhody
Dobrá kvalita vlasů
Nevýhody
Trochu těžký
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect
Lijana
22/05/2022
Česká republika
Nejlepší a nejkrásnější fén
Tento fén mám už dlouho a stále ho miluju. Je krásný, výkonný, neničí mi vlasy. Moje kadeřnice Martina(velmi známá i ve světě) chválila mou špičkovou kvalitu vlasu a tu mám i díky tomuhle fénu.
Výhody
Dostatečně dlouhý kabel
Nevýhody
Občas se mi i přes krytku nymotá a vytrhá pár vlasů, ale to asi nebude fénem :D
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect