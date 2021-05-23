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  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
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  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
  • Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka

Tento produkt už nie je dostupný

DryCare PrestigeSušič vlasov MoistureProtect

HP8281/00

4.8
| (698) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
Sušič vlasov MoistureProtect je vybavený infračerveným snímačom, ktorý nepretržite vyhodnocuje optimálnu teplotu, aby pri sušení zachovávala prirodzenú vlhkosť štruktúry vlasov.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Zvyšuje lesk a zachováva vo vlasoch ich prirodzenú vlhkosť

Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka

  • Technológia MoistureProtect

  • Sušiaci výkon 2300 W

  • Starostliv. pom. iónov pre lesklé vlasy

Technológia MoistureProtect zachováva vo vlasoch ich prirodzenú vlhkosť

Technológia MoistureProtect zachováva vo vlasoch ich prirodzenú vlhkosť

Technológia MoistureProtect kontroluje teplotu a prispôsobuje ju tak, aby oživila lesk vlasov a aby si zachovali svoju prirodzenú vlhkosť. Neustále zabezpečuje optimálnu teplotu a chráni tak vlasy pred prehrievaním. Tešte sa z krásnych vlasov, ktoré sú chránené zvnútra aj zvonka.

Inteligentný snímač MoistureProtect

Inteligentný snímač MoistureProtect

Infračervený snímač MoistureProtect neustále sleduje teplotu sušenia a prispôsobuje ju tak, aby vyhovovala potrebám vašich vlasov. Inteligentný snímač meria teplotu vlasov počas sušenia a zabraňuje tak strate vlhkosti a poškodeniu kutikúl. Ak si vo vlasoch udržíte vlhkosť, budú poddajnejšie, lesklejšie a zdravšie. Snímač môžete podľa potreby zapínať a vypínať.

2300 W vysokého výkonu na rýchle sušenie

Tento profesionálny sušič vlasov s výkonom 2300 W má šesť nastavení rýchlostí a teploty. Výsledná kombinácia sily, rýchlosti a technológie zabezpečuje rýchlejšie, jednoduchšie a jemnejšie sušenie či úpravu vlasov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

698

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

23/05/2021

Slovensko

Slovensko

Skvelý pomocník

Toto je najlepší vlasový pomocník,aký som kedy mala

Výhody

Rýchle fenovanie

Nevýhody

Nie su

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8281/00 Sušič vlasov MoistureProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8281/00 Sušič vlasov MoistureProtect

21/11/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je velice skvělý

Den je těžký,chce to líp vyvážení, jinak celková spokojenost, vlasy jsou nádherné lesklé, živí a rychle mám vysoušene.

Výhody

Dobrá kvalita vlasů

Nevýhody

Trochu těžký

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

22/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší a nejkrásnější fén

Tento fén mám už dlouho a stále ho miluju. Je krásný, výkonný, neničí mi vlasy. Moje kadeřnice Martina(velmi známá i ve světě) chválila mou špičkovou kvalitu vlasu a tu mám i díky tomuhle fénu.

Výhody

Dostatečně dlouhý kabel

Nevýhody

Občas se mi i přes krytku nymotá a vytrhá pár vlasů, ale to asi nebude fénem :D

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

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