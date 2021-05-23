Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Technológia MoistureProtect
Sušiaci výkon 2300 W
Starostliv. pom. iónov pre lesklé vlasy
Technológia MoistureProtect kontroluje teplotu a prispôsobuje ju tak, aby oživila lesk vlasov a aby si zachovali svoju prirodzenú vlhkosť. Neustále zabezpečuje optimálnu teplotu a chráni tak vlasy pred prehrievaním. Tešte sa z krásnych vlasov, ktoré sú chránené zvnútra aj zvonka.
Infračervený snímač MoistureProtect neustále sleduje teplotu sušenia a prispôsobuje ju tak, aby vyhovovala potrebám vašich vlasov. Inteligentný snímač meria teplotu vlasov počas sušenia a zabraňuje tak strate vlhkosti a poškodeniu kutikúl. Ak si vo vlasoch udržíte vlhkosť, budú poddajnejšie, lesklejšie a zdravšie. Snímač môžete podľa potreby zapínať a vypínať.
Tento profesionálny sušič vlasov s výkonom 2300 W má šesť nastavení rýchlostí a teploty. Výsledná kombinácia sily, rýchlosti a technológie zabezpečuje rýchlejšie, jednoduchšie a jemnejšie sušenie či úpravu vlasov.
4.8
z 5
698
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
evka181
23/05/2021
Slovensko
Skvelý pomocník
Toto je najlepší vlasový pomocník,aký som kedy mala
Výhody
Rýchle fenovanie
Nevýhody
Nie su
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8281/00 Sušič vlasov MoistureProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8281/00 Sušič vlasov MoistureProtect
Skarlet
21/11/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek je velice skvělý
Den je těžký,chce to líp vyvážení, jinak celková spokojenost, vlasy jsou nádherné lesklé, živí a rychle mám vysoušene.
Výhody
Dobrá kvalita vlasů
Nevýhody
Trochu těžký
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect
Lijana
22/05/2022
Česká republika
Nejlepší a nejkrásnější fén
Tento fén mám už dlouho a stále ho miluju. Je krásný, výkonný, neničí mi vlasy. Moje kadeřnice Martina(velmi známá i ve světě) chválila mou špičkovou kvalitu vlasu a tu mám i díky tomuhle fénu.
Výhody
Dostatečně dlouhý kabel
Nevýhody
Občas se mi i přes krytku nymotá a vytrhá pár vlasů, ale to asi nebude fénem :D
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect