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Tento produkt už nie je dostupný

Žehlička na vlasy

HP8300/00

4
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Pohodlné dosiahnutie profesionálnych výsledkov
Vyrovnajte vlasy podľa svojich predstáv. Jednoducho použiteľná, avšak vysoko efektívna žehlička na vlasy Simply SalonStraight má keramické platne na vyrovnávanie a používa profesionálnu stylingovú teplotu 180 ºC.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Simply SalonStraight

Pohodlné dosiahnutie profesionálnych výsledkov

  • SalonStraight

  • Keramika

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a postarajú sa o ich dokonalý lesk.

Teplota 180 °C pre nádherné výsledky

Teplota 180 °C pre nádherné výsledky

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, ako keby ste práve vyšli zo salónu krásy.

Rýchly čas zahriatia, pripravené na použitie za 60 sekúnd

Rýchly čas zahriatia, pripravené na použitie za 60 sekúnd

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za 60 sekúnd je pripravená na použitie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

16/05/2012

Polska

Polska

Polecam

Polecam, mała ale wystarczająca nawet do długich włosów :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8300 Prostownica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8300 Prostownica

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