Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
SalonStraight
Keramika
Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a postarajú sa o ich dokonalý lesk.
Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, ako keby ste práve vyšli zo salónu krásy.
Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za 60 sekúnd je pripravená na použitie
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Maggdolinka
16/05/2012
Polska
Polecam
Polecam, mała ale wystarczająca nawet do długich włosów :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8300 Prostownica
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8300 Prostownica