VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho
  • Hladké a lesklé vlasy jednoducho

Vrátenie výrobku

Tento produkt už nie je dostupný

EssentialŽehlička na vlasy

HP8321/00

5

| (20) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Hladké a lesklé vlasy jednoducho

Dlhé platne s povrchom z turmalínovej keramiky špeciálne navrhnuté na jednoduchú a rýchlu úpravu.

Zobraziť všetky výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Hladké a lesklé vlasy jednoducho

  • Povrch z turmalínovej keramiky

  • 100 mm dlhé platne

  • Teplota tvarovania účesu 210 °C

Platne z turmalínovej keramiky

Platne z turmalínovej keramiky

Platne z turmalínovej keramiky sa plynule kĺžu po vašich vlasoch, pre lesklý a hladký vzhľad.

100 mm dlhé platne na rýchle a jednoduché vyrovnávanie vlasov

100 mm dlhé platne na rýchle a jednoduché vyrovnávanie vlasov

Dlhšie 100 mm platne umožňujú lepší kontakt s vlasmi a pomáhajú tak za kratší čas dosiahnuť dokonalé výsledky pri vyrovnávaní.

Tvarovanie účesu pri teplote 210 °C pre hladký vzhľad

Tvarovanie účesu pri teplote 210 °C pre hladký vzhľad

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť štýl účesu a dosiahnuť vzhľad, po ktorom túžite.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

20

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

23/08/2021

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Már öt éve megvan ez a hajvasaló. Legjobban az tetszett benne hogy kis egyszerű de mégis szolid megjelenésű. Nagyon könnyű a használata, én minden nap használtam az évek során. Csak jót tudok írni róla.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2019-08-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2019-08-23

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Ár-érték arányban a legjobb a piacon!

Hosszú, közepesen erős hajszálaimnak az eddig próbált hajvasalók közül a legtartósabb, legegyenesebb eredményt adta. Én nem használom mindennap, kicsit tovább tart a méretei miatt a folyamat.

Výhody

Megfizethető, eredményes

Nevýhody

Kicsi, mindennapi használatra nem ezt ajánlanám

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2021-01-06

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2021-01-06

09/06/2018

Magyarország

Magyarország

A legjobb hajvasalò

Mivel elég sok ès vastagszálú hajam van,a korábbi hajvasalòkkal egy évtized volt megcsinálni a hajam.Ezzel a kèszülékkel,mivel elég hosszú ès kellően felmelegszik,elég egyszer körbemenni a fejemen.Időt és energiát is spòroltam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky