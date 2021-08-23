Tento produkt už nie je dostupný
Hladké a lesklé vlasy jednoducho
Dlhé platne s povrchom z turmalínovej keramiky špeciálne navrhnuté na jednoduchú a rýchlu úpravu.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Povrch z turmalínovej keramiky
100 mm dlhé platne
Teplota tvarovania účesu 210 °C
Platne z turmalínovej keramiky sa plynule kĺžu po vašich vlasoch, pre lesklý a hladký vzhľad.
Dlhšie 100 mm platne umožňujú lepší kontakt s vlasmi a pomáhajú tak za kratší čas dosiahnuť dokonalé výsledky pri vyrovnávaní.
Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť štýl účesu a dosiahnuť vzhľad, po ktorom túžite.
5.0
z 5
20
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Szandi1234
23/08/2021
Magyarország
Nagyon jó termék
Már öt éve megvan ez a hajvasaló. Legjobban az tetszett benne hogy kis egyszerű de mégis szolid megjelenésű. Nagyon könnyű a használata, én minden nap használtam az évek során. Csak jót tudok írni róla.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2019-08-23
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2019-08-23
Mazsica
06/05/2021
Magyarország
Ár-érték arányban a legjobb a piacon!
Hosszú, közepesen erős hajszálaimnak az eddig próbált hajvasalók közül a legtartósabb, legegyenesebb eredményt adta. Én nem használom mindennap, kicsit tovább tart a méretei miatt a folyamat.
Výhody
Megfizethető, eredményes
Nevýhody
Kicsi, mindennapi használatra nem ezt ajánlanám
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2021-01-06
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2021-01-06
Zazu
09/06/2018
Magyarország
A legjobb hajvasalò
Mivel elég sok ès vastagszálú hajam van,a korábbi hajvasalòkkal egy évtized volt megcsinálni a hajam.Ezzel a kèszülékkel,mivel elég hosszú ès kellően felmelegszik,elég egyszer körbemenni a fejemen.Időt és energiát is spòroltam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HP8321/00 Hajegyenesítő