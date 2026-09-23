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Tento produkt už nie je dostupný

Natáčacia kulma

HP8605/00

Prirodzene vyzerajúce kučery s ochranou vlasov

Chceli by ste jednoducho vytvoriť prirodzené kučery bez poškodenia a vysušenia vlasov? Tvarovacia kulma na kučery CurlControl s 25 mm valcom pre prirodzene vyzerajúce kučery je vybavená ochrannou keramickou vrstvou šetrnou k vlasom a nastaviteľnou teplotou presne pre váš typ vlasov

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Šetrné sušenie vlasov

Prirodzene vyzerajúce kučery s ochranou vlasov

  • 25 mm valec

  • Teplota 130 – 200 °C

  • Keramická vrstva

25 mm valec pre prirodzene vyzerajúce kučery

25 mm valec pre prirodzene vyzerajúce kučery

Pomocou valca s priemerom 25 mm dokážete vytvoriť moderný vlnitý účes s prirodzene vyzerajúcimi voľnými kučerami.

Ochranná keramická vrstva

Ochranná keramická vrstva

Ochranná keramická vrstva zabezpečí rovnomerné rozloženie tepla a menšie poškodenie pre lesklé a jemné vlasy.

Otočný regulátor teploty s 8 nastaveniami

Otočný regulátor teploty s 8 nastaveniami (130 až 200 °C) vám umožní vybrať si najlepšiu teplotu pre váš typ vlasov

Technické špecifikácie

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