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HP8605/00
Prirodzene vyzerajúce kučery s ochranou vlasov
Chceli by ste jednoducho vytvoriť prirodzené kučery bez poškodenia a vysušenia vlasov? Tvarovacia kulma na kučery CurlControl s 25 mm valcom pre prirodzene vyzerajúce kučery je vybavená ochrannou keramickou vrstvou šetrnou k vlasom a nastaviteľnou teplotou presne pre váš typ vlasov
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
25 mm valec
Teplota 130 – 200 °C
Keramická vrstva
Pomocou valca s priemerom 25 mm dokážete vytvoriť moderný vlnitý účes s prirodzene vyzerajúcimi voľnými kučerami.
Ochranná keramická vrstva zabezpečí rovnomerné rozloženie tepla a menšie poškodenie pre lesklé a jemné vlasy.
Otočný regulátor teploty s 8 nastaveniami (130 až 200 °C) vám umožní vybrať si najlepšiu teplotu pre váš typ vlasov
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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