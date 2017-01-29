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  • Šetrné tvarovanie pre prirodzene vyzerajúce kučery
  • Šetrné tvarovanie pre prirodzene vyzerajúce kučery
  • Šetrné tvarovanie pre prirodzene vyzerajúce kučery
  • Šetrné tvarovanie pre prirodzene vyzerajúce kučery
  • Šetrné tvarovanie pre prirodzene vyzerajúce kučery
  • Šetrné tvarovanie pre prirodzene vyzerajúce kučery
  • Šetrné tvarovanie pre prirodzene vyzerajúce kučery
  • Šetrné tvarovanie pre prirodzene vyzerajúce kučery

Tento produkt už nie je dostupný

KeraShine Edice Care Kulma na vlasy

HP8607/00

4.9
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Šetrné tvarovanie pre prirodzene vyzerajúce kučery
Chceli by ste jednoducho vytvoriť prirodzené kučery bez poškodenia a vysušenia vlasov? Nová kulma KeraShine s 25 mm valcom pre prirodzene vyzerajúce kučery je vybavená ochrannou keramickou vrstvou a nastaviteľnou teplotou
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

s keramickými platňami napustenými keratínom

Šetrné tvarovanie pre prirodzene vyzerajúce kučery

  • Care Edition

  • 25 mm valec

  • Teplota 130 – 200 °C

  • Keratínová keramická vrstva

Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom

Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom

Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy

25 mm valec pre prirodzene vyzerajúce kučery

25 mm valec pre prirodzene vyzerajúce kučery

Pomocou valca s priemerom 25 mm dokážete vytvoriť moderný vlnitý účes s prirodzene vyzerajúcimi voľnými kučerami.

Otočný regulátor teploty s 8 nastaveniami

Otočný regulátor teploty s 8 nastaveniami (130 až 200 °C) vám umožní vybrať si najlepšiu teplotu pre váš typ vlasov

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

29/01/2017

Polska

Polska

Naprawdę polecam ;)

Lokówka KeraShine HP8607/00 to prosty sposób na efektowną fryzurę. W łatwy, szybki sposób pomaga mi stworzyć naturalne loki nie przesuszając i nie uszkadzając włosów. Ma ochronną powłokę keratynową, która doskonale zabezpiecza włosy. Dodatkowo wyłącza się sama po godzinie i ma długi przewód zasilający. Poleca ją każdej kobiecie ceniącej jakość i elegancję wykonania :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8607/00 Lokówka KeraShine

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8607/00 Lokówka KeraShine

29/05/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat

Rendben tesi a dolgát, szép fürtöket készít. Gyorsan felmelegszik és a hajamat sem roncsolja annyira, mint más hasonló termékek. Összességében jó váltás volt, utazáshoz is kiváló.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

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