Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Care Edition
25 mm valec
Teplota 130 – 200 °C
Keratínová keramická vrstva
Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy
Pomocou valca s priemerom 25 mm dokážete vytvoriť moderný vlnitý účes s prirodzene vyzerajúcimi voľnými kučerami.
Otočný regulátor teploty s 8 nastaveniami (130 až 200 °C) vám umožní vybrať si najlepšiu teplotu pre váš typ vlasov
4.9
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Krystyna11
29/01/2017
Polska
Naprawdę polecam ;)
Lokówka KeraShine HP8607/00 to prosty sposób na efektowną fryzurę. W łatwy, szybki sposób pomaga mi stworzyć naturalne loki nie przesuszając i nie uszkadzając włosów. Ma ochronną powłokę keratynową, która doskonale zabezpiecza włosy. Dodatkowo wyłącza się sama po godzinie i ma długi przewód zasilający. Poleca ją każdej kobiecie ceniącej jakość i elegancję wykonania :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8607/00 Lokówka KeraShine
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8607/00 Lokówka KeraShine
Dyttah
29/05/2020
Magyarország
Szuper
Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
nyitnikek
18/01/2019
Magyarország
Könnyű használat
Rendben tesi a dolgát, szép fürtöket készít. Gyorsan felmelegszik és a hajamat sem roncsolja annyira, mint más hasonló termékek. Összességében jó váltás volt, utazáshoz is kiváló.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas