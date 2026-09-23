VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia balenia
  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia balenia

Tento produkt už nie je dostupný

ProCareKónická kulma

HP8619/00

Šetrné tvarovanie účesu pre zdravé kučery a vlny

Chcete si vytvoriť prirodzene vyzerajúce kučery a vlny bez obáv z poškodenia vlasov alebo popálenia? Inovatívna kulma Philips ProCare vám umožní upraviť si vlasy bez námahy.

Zobraziť všetky výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Šetrné tvarovanie účesu pre zdravé kučery a vlny

  • Kužeľovitý valec (13 – 25 mm)

  • Zamatovo jemná povrchová vrstva

  • Teplota 150 – 200 °C

  • Indikátor pripravenosti na onduláciu

Jemný povrch, ktorý zabráni popáleniu rúk a spáleniu vlasov.

Jemný povrch, ktorý zabráni popáleniu rúk a spáleniu vlasov.

Jemný povrch valca zaručí bezpečnú úpravu vlasov bez rizika popálenia. 96 % žien tvrdí, že „jemný povrch valca zaručí bezpečnú úpravu vlasov bez rizika popálenia". Testu sa zúčastnilo 55 žien.

Jedinečný indikátor, ktorý vás upozorní, keď je kučera hotová.

Jedinečný indikátor, ktorý vás upozorní, keď je kučera hotová.

Jedinečný indikátor pripravenosti na onduláciu vás pípnutím upozorní, keď je kučera hotová. Táto inovatívna funkcia vám umožní vytvoriť nádherné kučery a vlny a zabrániť prehrievaniu vlasov. Stačí si vybrať jeden z troch časov natáčania podľa vášho typu vlasov a po navinutí vlasov na valec stlačiť tlačidlo.

Digitálne nastavenie teploty, ktorá vyhovuje vášmu typu vlasov.

Digitálne nastavenie teploty, ktorá vyhovuje vášmu typu vlasov.

Integrovaný displej LCD s indikátorom typu vlasov vám umožní vybrať si správny čas natáčania pre váš typ vlasov a zabrániť prehrievaniu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky