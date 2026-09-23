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HP8619/00
Šetrné tvarovanie účesu pre zdravé kučery a vlny
Chcete si vytvoriť prirodzene vyzerajúce kučery a vlny bez obáv z poškodenia vlasov alebo popálenia? Inovatívna kulma Philips ProCare vám umožní upraviť si vlasy bez námahy.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Kužeľovitý valec (13 – 25 mm)
Zamatovo jemná povrchová vrstva
Teplota 150 – 200 °C
Indikátor pripravenosti na onduláciu
Jemný povrch valca zaručí bezpečnú úpravu vlasov bez rizika popálenia. 96 % žien tvrdí, že „jemný povrch valca zaručí bezpečnú úpravu vlasov bez rizika popálenia". Testu sa zúčastnilo 55 žien.
Jedinečný indikátor pripravenosti na onduláciu vás pípnutím upozorní, keď je kučera hotová. Táto inovatívna funkcia vám umožní vytvoriť nádherné kučery a vlny a zabrániť prehrievaniu vlasov. Stačí si vybrať jeden z troch časov natáčania podľa vášho typu vlasov a po navinutí vlasov na valec stlačiť tlačidlo.
Integrovaný displej LCD s indikátorom typu vlasov vám umožní vybrať si správny čas natáčania pre váš typ vlasov a zabrániť prehrievaniu.
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