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Všetky rady

  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
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  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
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  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
  • Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem

Tento produkt už nie je dostupný

Ohrievaná stylingová kulma na vlasy KeraShine Care

HP8632/00

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
Nástroj na tvarovanie účesu KeraShine Ionic od spoločnosti Philips umožňuje jednoduché vytváranie jemných vĺn a súčasne sa stará o zdravie vašich vlasov. Zohriaty 45 mm valec s keratínovým povrchom zabezpečí dlhotrvajúci výsledok a zaťahovateľné štetiny zaručujú bezpečné používanie.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

s keramickými platňami napustenými keratínom

Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem

  • Care Edition

  • Ionic

  • 45 mm valec

  • Keratínová keramická vrstva

Zaťahovateľné štetiny na bezpečné uvoľnenie vlasov

Zaťahovateľné štetiny na bezpečné uvoľnenie vlasov

Jedinečné zaťahovateľné štetiny zabezpečujú jednoduché a bezpečné používanie: stačí omotať vlasy okolo kefy, otočiť chladnú špičku a štetiny sa zasunú. Táto jedinečná funkcia zaisťuje bezpečné uvoľnenie vlasov a udržuje dokonalý tvar kučier.

Starostlivosť pomocou iónov pre lesklý a hl. účes bez strapat.

Starostlivosť pomocou iónov pre lesklý a hl. účes bez strapat.

Starostlivosť pomocou iónov pre lesklý a hl. účes bez strapat.

2 nastavenia teploty na tvarovanie účesu v závislosti od typu vlasov

Vyberte si z 2 nastavení teploty na tvarovanie účesu – 160 °C a 190 °C, aby ste dosiahli dlhotrvajúci výsledok a súčasne minimalizovali riziko poškodenia svojich vlasov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

25/03/2017

Polska

Polska

Super produkt, posiadający wiele przydatnych funkcji.

Jest to super szczotka, spełniła wszystkie moje oczekiwania. Bardzo łatwo układa się nią włosy. Mam średniej długości włosy, które są niesforne, dlatego dziennie używałam prostownicy, ale od kiedy posiadam tę szczotkę używam tylko jej. Mogę lekko podkręcić włosy, wyprostować ,wygładzić i najważniejsze nie muszę męczyć się już dodatkowo ze szczotką, którą potrzebowałam przy prostownicy. Dla mnie ekstra funkcją są chowane igiełki, które można schować przekręcając koniec szczotki aby szybko uwolnić, bez szarpania włosy. Fryzura jest naturalna, żadnego efektu sztucznych loków, długo się utrzymuje. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam ją od pierwszego użycia. Koleżanki z pracy już zauważyły efekty, na których mi zależało, dlatego polecam wszystkim.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

07/03/2017

Polska

Polska

Wielofunkcyjny,doskonały produkt do pielęgnacji i stylizacji włosów.

Suszarko-lokówka KeraShine pomaga mi w prosty,szybki i bezpieczny sposób wystylizować swoją fryzurę.Jednocześnie suszę i modeluję włosy,a dzięki powłoce ceramicznej z keratyną - także pielęgnuję.Prawdziwym hitem jest możliwość ustawienia chłodnego nawiewu,dzięki czemu nie niszczę i nie przegrzewam swoich włosów podczas modelowania.Lokówka jest lekka i poręczna,szybko się nagrzewa,a długi,obrotowy kabel jest bardzo poręczny przy stylizacji włosów z tyłu głowy.Podoba mi się możliwość ustawienia regulacji temperatury oraz pielęgnacja jonowa,dzięki czemu moje włosy nie puszą się i nie elektryzują,a ja mogę cieszyć się zadbaną fryzurą bez względu na pogodę.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

12/12/2016

Česká republika

Česká republika

Jen pro jemné vlasy

Trvá jen několik vteřin, než se rozehřeje. Drží se dobře a pracuje se ním jednoduše. Mám husté, dlouhé a silné vlasy a kartáč dokáže natočit bohužel jen konce. Zvažuji, že ho vrátím, rozhodně to není, co jsem čekala, žádné vlny...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

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  • 10% zľava
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