Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
5 tvarovacích nástavcov
Rovnomerné rozloženie tepla
Starostlivosť pomocou iónov
Teplota ThermoProtect
Technológia rovnomerného rozloženia tepla poskytuje vašim vlasom maximálnu ochranu pred prehriatím a pomáha tak udržiavať ich zdravé a lesklé.
Ionizačný kondicionér umožňuje sušenie bez vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú vlasové kutikuly, čím zvyšujú žiarivosť a lesk vlasov. Výsledkom sú nádherne jemné, hladké a žiarivé vlasy.
Táto fúkacia kulma obsahuje 5 nadstavcov na vytvorenie rôznych štýlov – od prirodzene rovného účesu, po presné vlny a objemy pri korienkoch.
4.6
z 5
141
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
MonHa77
01/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
výrobek je praktický
Spokojenost jako vždy. Už mám druhý kulmofén této značky. Tento kulmofén má různé nástavce, takže lze upravit vlasy krátké, polodlouhé a dlouhé. Těším se jak vyzkouším nástavec na objem, vypadá zajímavě
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHA530/00 Kulmofén
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHA530/00 Kulmofén
Medvěd12
20/06/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek bude určitě opět výborný jako vše od philipse co vlastním
Tento výrobek zatím nemohu moc hodnotit protože to byl dárek k závěrečný zkouškám mé osobní kadeřnici - žákyni které jsem celý rok chodil jako model Slibuji ale až se ji po delší době zeptám jak výrobek funguje zašlu Vám určitě opět perfektní recenzi
Táto recenzia bola vytvorená pre Advanced HP8656/00 Kulmofén
Táto recenzia bola vytvorená pre Advanced HP8656/00 Kulmofén
Ania333
08/12/2023
Polska
Najlepsza
Gorąco polecam suszarkę działa rewelacyjnie na każdych włosach pomimo przetestowania innych modeli ten jest najlepszy ze wszystkich jedyna która faktycznie na stałe jest w stanie zakręcić lub wyprostować włosy prawie jak prostownicą genialna
Výhody
Skuteczna jak żadna inna
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka