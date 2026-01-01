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  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
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  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
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  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
  • Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou

Tento produkt už nie je dostupný

AdvancedFúkacia kulma na vlasy

HP8656/00

4.6
| (141) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou
Philips Air Styler Advanced pre jednoduchú každodennú úpravu účesu. Horúci vzduch sa rovnomerne rozptýli cez kefu, kým starostlivosť pomocou iónov zabezpečí vašim vlasom väčší lesk.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Rôzne štýly účesov s extra starostlivosťou

  • 5 tvarovacích nástavcov

  • Rovnomerné rozloženie tepla

  • Starostlivosť pomocou iónov

  • Teplota ThermoProtect

Menej prehrievania vlasov vďaka technológii rovnomerného rozloženia tepla

Technológia rovnomerného rozloženia tepla poskytuje vašim vlasom maximálnu ochranu pred prehriatím a pomáha tak udržiavať ich zdravé a lesklé.

Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Ionizačný kondicionér umožňuje sušenie bez vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú vlasové kutikuly, čím zvyšujú žiarivosť a lesk vlasov. Výsledkom sú nádherne jemné, hladké a žiarivé vlasy.

5 nadstavcov

Táto fúkacia kulma obsahuje 5 nadstavcov na vytvorenie rôznych štýlov – od prirodzene rovného účesu, po presné vlny a objemy pri korienkoch.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

141

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

01/01/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výrobek je praktický

Spokojenost jako vždy. Už mám druhý kulmofén této značky. Tento kulmofén má různé nástavce, takže lze upravit vlasy krátké, polodlouhé a dlouhé. Těším se jak vyzkouším nástavec na objem, vypadá zajímavě

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHA530/00 Kulmofén

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHA530/00 Kulmofén

20/06/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek bude určitě opět výborný jako vše od philipse co vlastním

Tento výrobek zatím nemohu moc hodnotit protože to byl dárek k závěrečný zkouškám mé osobní kadeřnici - žákyni které jsem celý rok chodil jako model Slibuji ale až se ji po delší době zeptám jak výrobek funguje zašlu Vám určitě opět perfektní recenzi

Táto recenzia bola vytvorená pre Advanced HP8656/00 Kulmofén

Táto recenzia bola vytvorená pre Advanced HP8656/00 Kulmofén

08/12/2023

Polska

Polska

Najlepsza

Gorąco polecam suszarkę działa rewelacyjnie na każdych włosach pomimo przetestowania innych modeli ten jest najlepszy ze wszystkich jedyna która faktycznie na stałe jest w stanie zakręcić lub wyprostować włosy prawie jak prostownicą genialna

Výhody

Skuteczna jak żadna inna

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka

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