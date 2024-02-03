Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
3 nástavce
Starostlivosť pomocou iónov
Teplota ThermoProtect
Air Styler s prúdom vzduchu 800 W pre šetrné sušenie a tvarovanie účesu. Každý deň môžete vyzerať ako zo salónu.
Ionizačný kondicionér umožňuje sušenie bez vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú vlasové kutikuly, čím zvyšujú žiarivosť a lesk vlasov. Výsledkom sú nádherne jemné, hladké a žiarivé vlasy.
Nastavenie teploty ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu sušenia a dodatočnú ochranu pred prehrievaním vlasov. S rovnako výkonným prúdením vzduchu dosiahnete najlepšie výsledky šetrným spôsobom.
4.7
z 5
389
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
PavMnu
03/02/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Dobrý
Kulma je fajn, hodnotím kladně. Možná lepší pro kratší vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Borůwka
16/11/2023
Česká republika
Kulmofén
Konečně jsem našla pomocníka podle mých představ. Krásně upraví a zároveň vysuší vlasy během pár minut. Moje vlasy jsou jak od kadeřníka
Výhody
Lehoučký, snadná manipulace, spoustu nástavců, výběr stupňů foukání
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Bárb123456
05/08/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super
Výrobek se mi libí už jen kvůli vzhledu - to je u mě rozhodující. Nabízí funkce, se kterými jsem se u jiných výrobků nesetkala, taky u mě rozhodovala cena. Takže poměr cena-výkon dobrý. Má na výběr různé nádstavce. Nejvíc jsem spokojená s kulatým hřebínkovým a s hřebenem. Ovšem úprava vlasů trvá trochu déle, než jsem byla zvyklá u klasického fénu.
Výhody
Hezký, skladný, funkční
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén