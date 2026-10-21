Tento produkt už nie je dostupný
Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
Pomocou kulmy Philips Dynamic Volumebrush vytvoríte rôzne účesy, pričom vlasy ostanú hladké a lesklé. Jej 50 mm rotujúca kefa s prírodnými vláknami zväčšuje objem a pružnosť účesu, zatiaľ čo vysúvateľná kefa vytvorí presné vlny bez zauzlení.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Rotačná objemová kefa
Ionizátor a turmalínový povrch
Táto 1400 W vzdušná kulma vytvára optimálny prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.
Ošetrujúci ionizátor suší vlasy bez vytvárania statického napätia. Vypúšťané negatívne nabité ióny zmierňujú poškodenie, zjemňujú kutikuly a zintenzívňujú lesk vlasov. Výsledkom je lesklý účes bez poškodenia s dokonalým vzhľadom.
Jedinečný turmalínový keramický povrch tejto kulmy poskytuje ochranu vašim vlasom a revitalizuje ich počas tvarovania účesu. Tento špeciálny povrch účinne vedie teplo bez toho, aby vytváral horúce miesta a každým ťahom dodá vlasom lesk.
4.5
z 5
505
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Sovička197
21/10/2026
Česká republika
Jsem veľmi překvapená😯 ale hlavně je to veľmi jednoduché .🤗 Kratší vlasy,👩🦱získají bohatší natočení 🥳🥳🥳🤩🤩🤩💯%% doporučuji
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Dátum použitia 2026-10-21
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Dátum použitia 2026-10-21
Františka1
03/12/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Příjemné překvapení
Po zakoupení výrobku jsem byla příjemně překvapená funkcí velkého kartáče, který sám natáčí vlasy zvoleným směrem (vlasy podtočí nebo natočí směrem ven). Je to stejné jako u kadeřnice.
Výhody
Dva nástavce kartáče
Nevýhody
Stětinový kartáč by mohl mít menší průměr
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Dátum použitia 2023-11-03
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Dátum použitia 2023-11-03
Barbienka
23/10/2022
Česká republika
Předčil mé očekávání :).
Opravdu velmi příjemně překvapil. Byla jsem skeptická, protože jsem měla vyzkoušet dražšího konkurenta, Philips kulmofén ho rozmetal na cucky! :) Mám velmi dlouhé husté vlasy, pokud je nevysuším přes kartáč, mám na hlavě v podstatě afro. Manipulace s kulmofenem od philipsu je velmi pohodová. Jednou roukou vlasy sušíte, ovládáte zda se bude točit nebo pouze vlasy pročešete. Velikou výhodou je, jak je přístroj lehoučký. V balení jsou dva nástavce, jeden větší pro rovnější typ účesu a druhý s menším průměrem pro větší vlnky. Vlasy jsou po vysušení perfektní, lehké, mají objem a lesknou se. Za mě opravdu TOP výrobek.
Výhody
Je lehký, snadná manipulace, cenově dostupný. 2nástavce pro různý typ účsu a možnost rotace.
Nevýhody
Jako jediné mínus vidím, že k němu není taštička/obal, kam bych jej uschovala mezi používáním.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Dátum použitia 2021-09-23
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Dátum použitia 2021-09-23