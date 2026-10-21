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Tento produkt už nie je dostupný

Rotačná fúkacia kulma na vlasy

HP8664/00

4.5

| (505) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt

Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk

Pomocou kulmy Philips Dynamic Volumebrush vytvoríte rôzne účesy, pričom vlasy ostanú hladké a lesklé. Jej 50 mm rotujúca kefa s prírodnými vláknami zväčšuje objem a pružnosť účesu, zatiaľ čo vysúvateľná kefa vytvorí presné vlny bez zauzlení.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Rotačná kulma Philips Volumebrush s 2 nástavcami

Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk

  • Rotačná objemová kefa

  • Ionizátor a turmalínový povrch

1 000 W pre nádherné výsledky

1 000 W pre nádherné výsledky

Táto 1400 W vzdušná kulma vytvára optimálny prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.

Ošetrujúci ionizátor zabráni poškodeniu a maximalizuje lesk

Ošetrujúci ionizátor zabráni poškodeniu a maximalizuje lesk

Ošetrujúci ionizátor suší vlasy bez vytvárania statického napätia. Vypúšťané negatívne nabité ióny zmierňujú poškodenie, zjemňujú kutikuly a zintenzívňujú lesk vlasov. Výsledkom je lesklý účes bez poškodenia s dokonalým vzhľadom.

Turmalínová keramika dodá vašim vlasom lesk

Turmalínová keramika dodá vašim vlasom lesk

Jedinečný turmalínový keramický povrch tejto kulmy poskytuje ochranu vašim vlasom a revitalizuje ich počas tvarovania účesu. Tento špeciálny povrch účinne vedie teplo bez toho, aby vytváral horúce miesta a každým ťahom dodá vlasom lesk.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

505

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

21/10/2026

Česká republika

Česká republika

Jsem veľmi překvapená😯 ale hlavně je to veľmi jednoduché .🤗 Kratší vlasy,👩‍🦱získají bohatší natočení 🥳🥳🥳🤩🤩🤩💯%% doporučuji

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Dátum použitia 2026-10-21

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Dátum použitia 2026-10-21

03/12/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Příjemné překvapení

Po zakoupení výrobku jsem byla příjemně překvapená funkcí velkého kartáče, který sám natáčí vlasy zvoleným směrem (vlasy podtočí nebo natočí směrem ven). Je to stejné jako u kadeřnice.

Výhody

Dva nástavce kartáče

Nevýhody

Stětinový kartáč by mohl mít menší průměr

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Dátum použitia 2023-11-03

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Dátum použitia 2023-11-03

23/10/2022

Česká republika

Česká republika

Předčil mé očekávání :).

Opravdu velmi příjemně překvapil. Byla jsem skeptická, protože jsem měla vyzkoušet dražšího konkurenta, Philips kulmofén ho rozmetal na cucky! :) Mám velmi dlouhé husté vlasy, pokud je nevysuším přes kartáč, mám na hlavě v podstatě afro. Manipulace s kulmofenem od philipsu je velmi pohodová. Jednou roukou vlasy sušíte, ovládáte zda se bude točit nebo pouze vlasy pročešete. Velikou výhodou je, jak je přístroj lehoučký. V balení jsou dva nástavce, jeden větší pro rovnější typ účesu a druhý s menším průměrem pro větší vlnky. Vlasy jsou po vysušení perfektní, lehké, mají objem a lesknou se. Za mě opravdu TOP výrobek.

Výhody

Je lehký, snadná manipulace, cenově dostupný. 2nástavce pro různý typ účsu a možnost rotace.

Nevýhody

Jako jediné mínus vidím, že k němu není taštička/obal, kam bych jej uschovala mezi používáním.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Dátum použitia 2021-09-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Dátum použitia 2021-09-23

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