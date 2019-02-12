Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Keratínová keramická vrstva
Ionic
800 W
3 nástavce
Umiestnite prameň vlasov po vysušení na 80 % do otvoru nástavca na vzdušnú kulmu. Stlačením tlačidla sa váš prameň vlasov stratí v komore na natáčanie, kde sa vysuší a upraví. Uvoľní sa nádherne upravená kučera s nádherným, prirodzeným vzhľadom.
50 mm termo kefa je dokonalá na zväčšenie objemu, tvaru a lesku vlasov. Ak ju použijete na ešte mierne vlhkých vlasoch, dosiahnete aj u vás doma efekt vyfúkaných vlasov ako od kaderníka.
Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
4.3
z 5
20
Recenzie
84%
Odporúča tento produkt
Ewelina987
12/02/2019
Polska
Overený kupujúci
Produkt godny polecenia
Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Danuta78
06/07/2017
Polska
Overený kupujúci
Polecam produkt w 100 procentach.
Suszarko-lokówka bardzo dobrze się sprawdza.Włosy są nawilżone,nie niszczą się.Jestem bardzo zadowolona.Loków na razie nie kręcę bo mam zbyt krótkie włosy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
jogintiger
16/02/2017
Polska
Rewelacyjna suszarko-lokówka
Rewelacyjny produkt wysokiej jakości w niskiej cenie. Gorąco polecam Paniom z długimi lub średnio-długimi włosami. Loki-fale wychodzą rewelacyjne. Użycie szczotki jest bardzo łatwe. Efekt rewelacyjny- włosy uniesione. Sama decydujesz czy podkręcasz je w kierunku do góry czy do dołu. Jonizacja i powłoka ceramiczna z powłoka keratynowa nabłyszcza włos i dba o jego dobra kondycje. I to rzeczywiście widać :) A do tego elegancki design, dość długi kabel sieciowy co ułatwia uzytkowanie, dobrej jakości włos na szczotce... POLECAM!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka