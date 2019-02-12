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Všetky rady

  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
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  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
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  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
  • Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou

Tento produkt už nie je dostupný

StyleCare Samootočná fúkacia kulma na vlasy

HP8668/00

4.3
| (20) Recenzie | 84% Odporúča tento produkt
Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou
Táto novinka vo svete vzdušných kuliem s automatickým otáčaním prichádza s jedinečným nástavcom na kučery na vytváranie jemných kučier a vĺn, s okrúhlou kefou na získanie objemu a pružnosti a s hubicou na jemné sušenie. Vysušte si vlasy a vytvarujte účes bez poškodenia vlasov.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Jemné kučery, vlny a objem s automatickou teplovzdušnou kulmou

  • Keratínová keramická vrstva

  • Ionic

  • 800 W

  • 3 nástavce

Nástavec na automatickú teplovzdušnú kulmu vytvára vlny a jemné kučery

Nástavec na automatickú teplovzdušnú kulmu vytvára vlny a jemné kučery

Umiestnite prameň vlasov po vysušení na 80 % do otvoru nástavca na vzdušnú kulmu. Stlačením tlačidla sa váš prameň vlasov stratí v komore na natáčanie, kde sa vysuší a upraví. Uvoľní sa nádherne upravená kučera s nádherným, prirodzeným vzhľadom.

50 mm okrúhla kefa dodá vlasom objem a pružnosť

50 mm okrúhla kefa dodá vlasom objem a pružnosť

50 mm termo kefa je dokonalá na zväčšenie objemu, tvaru a lesku vlasov. Ak ju použijete na ešte mierne vlhkých vlasoch, dosiahnete aj u vás doma efekt vyfúkaných vlasov ako od kaderníka.

Odstraňuje statickú elektrinu pre hladké a lesklé vlasy bez strapatenia

Odstraňuje statickú elektrinu pre hladké a lesklé vlasy bez strapatenia

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.3

z 5

20

Recenzie

84%

Odporúča tento produkt

12/02/2019

Polska

Polska

Overený kupujúci

Produkt godny polecenia

Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

06/07/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Polecam produkt w 100 procentach.

Suszarko-lokówka bardzo dobrze się sprawdza.Włosy są nawilżone,nie niszczą się.Jestem bardzo zadowolona.Loków na razie nie kręcę bo mam zbyt krótkie włosy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

16/02/2017

Polska

Polska

Rewelacyjna suszarko-lokówka

Rewelacyjny produkt wysokiej jakości w niskiej cenie. Gorąco polecam Paniom z długimi lub średnio-długimi włosami. Loki-fale wychodzą rewelacyjne. Użycie szczotki jest bardzo łatwe. Efekt rewelacyjny- włosy uniesione. Sama decydujesz czy podkręcasz je w kierunku do góry czy do dołu. Jonizacja i powłoka ceramiczna z powłoka keratynowa nabłyszcza włos i dba o jego dobra kondycje. I to rzeczywiście widać :) A do tego elegancki design, dość długi kabel sieciowy co ułatwia uzytkowanie, dobrej jakości włos na szczotce... POLECAM!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

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  • 10% zľava
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