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  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
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  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
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  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
  • Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery

Tento produkt už nie je dostupný

ProCare Auto CurlerAutomatická kulma na vlasy

HPS940/00

4.7
| (115) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
Automatická natáčacia kulma Philips ProCare automaticky vytvára nádherné kučery. Profesionálny bezkefkový motor a keramický titánový valec automaticky natáča, zahrieva a vytvára kučery na získanie dokonalého zvlneného účesu pri každom použití.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

s bezkefkovým motorom a keramickým titánovým valcom

Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery

  • Titánový keramický valec

  • Bezkefkový motor

  • 3 nast. tepl. a 3 nast. času

  • Výsledky ako z kaderníctva

Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery

Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery

Automatická natáčacia kulma Philips ProCare stočí vlasy do vyhrievaného valca a zakaždým uvoľní dokonalú kučeru.

Titánový keramický valec

Titánový keramický valec

Profesionálny titánový valec pre rýchle natočenie a jemné, hladké a lesklé vlasy. Titánový keramický povrch valca kombinuje dokonalé prenášanie tepla s výnimočne hladkým povrchom na vytváranie dokonalých kučier.

Profesionálny bezkefkový motor

Profesionálny bezkefkový motor

Odolný profesionálny bezkefkový motor vytvára kučery vo všetkých smeroch. Slúži na vytváranie dokonalo zhodných pravotočivých či ľavotočivých kučier na dosiahnutie dokonalého vzhľadu. K dispozícii je aj funkcia automatického natáčania pre striedanie oboch smerov točenia kučier na dosiahnutie úplne prirodzeného vzhľadu.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image AWARD-612378

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

115

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

07/10/2019

Česká republika

Česká republika

100% pomocník

Vždy jsem měla problém si natočit vlasy sama ale s tímhle pomocníkem to zvládnu levou zadní vlasy mám během pár minut natočené a krásně vlnité za mě 100% pomocník pro každou ženu která chce vypadat půvabně.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatická kulma na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatická kulma na vlasy

05/08/2018

Česká republika

Česká republika

Skvely

Používám 3 roky.Nebyla jsem schopná si natočit mě hustě vlasy.S tímhle pomocníkem zvládnu hravě.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatická kulma na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatická kulma na vlasy

01/02/2017

Česká republika

Česká republika

Hezky a jednoduše natočí pramen vlasů.

Tento produkt je výborným pomocníkem při tvorbě loken dlouhých vlasů. Chytře vymyšleno natáčení vlasů do přístroje, člověk nepřichází do kontaktu s horkou části výrobku, takže zde není nebezpečí popálení. Jednoduché ovládání.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatická kulma na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatická kulma na vlasy

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