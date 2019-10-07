Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Titánový keramický valec
Bezkefkový motor
3 nast. tepl. a 3 nast. času
Výsledky ako z kaderníctva
Automatická natáčacia kulma Philips ProCare stočí vlasy do vyhrievaného valca a zakaždým uvoľní dokonalú kučeru.
Profesionálny titánový valec pre rýchle natočenie a jemné, hladké a lesklé vlasy. Titánový keramický povrch valca kombinuje dokonalé prenášanie tepla s výnimočne hladkým povrchom na vytváranie dokonalých kučier.
Odolný profesionálny bezkefkový motor vytvára kučery vo všetkých smeroch. Slúži na vytváranie dokonalo zhodných pravotočivých či ľavotočivých kučier na dosiahnutie dokonalého vzhľadu. K dispozícii je aj funkcia automatického natáčania pre striedanie oboch smerov točenia kučier na dosiahnutie úplne prirodzeného vzhľadu.
Ocenenia
4.7
z 5
115
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Stana001
07/10/2019
Česká republika
100% pomocník
Vždy jsem měla problém si natočit vlasy sama ale s tímhle pomocníkem to zvládnu levou zadní vlasy mám během pár minut natočené a krásně vlnité za mě 100% pomocník pro každou ženu která chce vypadat půvabně.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatická kulma na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatická kulma na vlasy
Yanapol21
05/08/2018
Česká republika
Skvely
Používám 3 roky.Nebyla jsem schopná si natočit mě hustě vlasy.S tímhle pomocníkem zvládnu hravě.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatická kulma na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatická kulma na vlasy
PetraZzz
01/02/2017
Česká republika
Hezky a jednoduše natočí pramen vlasů.
Tento produkt je výborným pomocníkem při tvorbě loken dlouhých vlasů. Chytře vymyšleno natáčení vlasů do přístroje, člověk nepřichází do kontaktu s horkou části výrobku, takže zde není nebezpečí popálení. Jednoduché ovládání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatická kulma na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatická kulma na vlasy